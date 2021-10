STAN má ve Sněmovně poprvé zástupce Plzeňského kraje, Piráty voliči odsunuli

Ve srovnání s volbami do Poslanecké sněmovny před čtyřmi lety ODS zaznamenala při letošních volbách výrazný úspěch. V roce 2017 získala jen 13,08 procenta hlasů a za vítězným ANO zaostávala téměř o 19 procent.

„Výsledek je nad očekávání dobrý. Sám jsem tvrdil, že to bude kolem 24 procent a že celkově získáme ve Sněmovně tolik míst, je fantastický výsledek,“ řekl ještě před dopočítáním volebních hlasů kandidát ODS za koalici SPOLU Rudolf Salvetr, který získal post poslance. Křeslo starosty Klatov chce nadále vykonávat, vzdá se ale místa náměstka hejtmanky pro školství.



Úspěch mohou slavit také Starostové, kteří se po spojení s Piráty dostali do Sněmovny s 13,8 procenty. Do Sněmovny míří krajský lídr koalice STAN, nestraník Josef Bernard a Michaela Opltová, která kandidovala na páté příčce. Přeskočila tak Piráta a poslance Lukáše Bartoně, který svůj post neobhájil.

Pro srovnání při posledních volbách do Sněmovny v roce 2017 Piráti získali v kraji 10,01 procenta hlasů a patřilo jim jedno křeslo, který obsadil zmiňovaný Lukáš Bartoň.

Voliči dali ve stejných volbách před čtyřmi lety Starostům a nezávislým 4,86 procenta, což pro ně znamenalo bez mandátu. Michaela Opltová byla tehdy jedničkou na jejich kandidátce.

„Piráti odvedli na kampani pořádný kus práce. Je mi líto, že se do Sněmovny nedostali. Piráti byli ti, kteří nejvíce bojovali proti praktikám hnutí ANO, proti korupci. Proto se na ně ANO nejvíce zaměřilo s tím svým obrovským marketingem a musím bohužel přiznat, že se mu to povedlo,“ domnívá se krajský lídr hnutí STAN Josef Bernard.

„Dobrá zpráva je, že jsme ze Sněmovny dostali extrémistickou stranu KSČM. To je pro mě obrovsky dobrá zpráva. Potěšilo mě také, že jedno křeslo patří ženě, starostce Kozolup na Plzeňsku Michaele Opltové,“ uzavřel Bernard.

Michaela Opltová místo v parlamentu nečekala. „Byla jsem na pátém místě, chtěla jsem kolegy jen podpořit,“ sdělila Opltová, která zvítězila bez toho, že by byla na jediném bilboardu.

Nedávno se jí narodilo miminko. Péči o dítě převezme její přítel. „Rodina o mě ví, že práce pro mě hodně znamená a že o práci v parlamentu stojím,“ sdělila oblíbená starostka, která si myslí, že se mezi poslance dostala i proto, že je žena, protože se o ženách v politice se hodně mluví.

„Kdyby byl volební systém nastavený jako letos, do parlamentu už jsem se dostala před čtyřmi lety,“ poznamenala žena, které je prý velmi líto, že se do parlamentu dostalo tak málo poslanců za Piráty.

Do Poslanecké sněmovny míří také SPD (9,9 procent) s krajskou lídryní Marií Pošarovou.



Až do poslední chvíle nebylo jasné, zda alespoň jedno křeslo vybojuje ČSSD. Ručička potřebných pět procent se během sčítání hlasů pohupovala směrem dolů a nahoru. Nakonec krajský lídr, lékař a vysokoškolský učitel Robin Šín křeslo nezískal (4,9 procenta).

Neuspěla ani Přísaha (4,7 procenty hlasů) a KSČM (4,1procento hlasů.)

„Jsem nepříjemně překvapen, věřil jsem, že v parlamentu budeme pokračovat. Zatím nejsem rozhodnutý, co bude dál. Zůstávám krajským zastupitelem a uvažuji o tom, že do konce letošního roku budu odpočívat,“ reagoval Jiří Valenta, krajský lídr KSČM.



Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

průběžné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

průběžné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,77%

134 277 hlasů

průběžné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

250 325 hlasů

průběžné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

průběžné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

průběžné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

průběžné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

průběžné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

průběžné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

průběžné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

průběžné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

průběžné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

průběžné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

průběžné výsledky Svět

Piráti+STAN 49,31%

5 637 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

Zatímco před čtyřmi roky se k volebním urnám v kraji dostavilo 59,91 procenta zapsaných voličů, letos je to o něco více, 64,72 procent.

Andrej Babiš Ivanu Mádlovou, krajskou volební jedničku, označil před volbami za jednu z nových tváří ANO. Krajský sněm ANO totiž na post lídra navrhl nejdříve poslance Jana Volného a jméno Mádlové mezi nominovaným na přední místa nefigurovalo. Celostátní vedení hnutí ji pak nečekaně do čela krajské kandidátky postavilo.

„Pokud bych mohla, tak jdu určitě doprava. Situace po volbách bude mimořádně složitá a nedá se odhadnout, jak se jednání bude vyvíjet,“ reagovala před volbami pětapadesátiletá ředitelka centra Alzheimer home v pražských Modřanech na otázku, jakého partnera do vládní koalice by pro hnutí ANO vybrala.

Krajský volební lídr koalice SPOLU, plzeňský primátor, předseda krajských občanských demokratů a poslanec Martin Baxa, svůj post obhájil. Získal nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů, kteří se v kraji do Sněmovny probojovali - přes 11 tisíc.

Od vzniku koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL Martin Baxa věřil tomu, že uskupení může uspět a že volby může vyhrát. „Raduji se z toho, že koalice SPOLU vyhrála volby a že lidi k tomu, jak změnit Českou republiku, dali důvěru nám,“ prohlásil Baxa.

Řekl, že když v posledních týdnech horké kampaně mluvil s lidmi o politice, cítil z jejich strany větší a větší touhu po změně. „Poslední týden jsem měl pocit, že se přitom projevuje efekt sněhové koule, která se stále nabaluje. Nemohl jsem vědět, jak to dopadne, ale jsem šťastný z toho, jak to dopadlo. A mám obrovskou radost, že zmizeli s poslanecké sněmovny komunisti a že se nepotvrdila očekávání nástupu extrémistických stran,“ uvedl Baxa.

Domnívá se, že svou roli při rozhodování voličů sehrála nespokojenost s tím, jak Andrej Babiš vládne a že dalšími faktory bylo zvyšování cen a velké propady státního rozpočtu.

„A myslím, že roli mohlo sehrát i to, že si mnoho lidí vzpomnělo na nezvládnutí covidové krize, což se mnoha lidí dotklo osobně. Společným jmenovatelem bylo, že my jsme v těchto záležitostech nabízeli jasnější a srozumitelné řešení. Nenabízeli jsme jen sliby a prázdná slova. To všechno vedlo k tomu, že víc lidí dalo hlasy nám,“ uvedl Baxa.