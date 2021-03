Rybníky v Plzni se plní, zvýšení hladiny na Boleváku ale patrné není

Richard Havelka ze Správy veřejného statku města řekl, že nyní je v nejlepší kondici Třemošenský rybník. „Voda tam, když byly intenzivnější srážky, dokonce tekla přes přeliv. Trvalo to docela dlouho, i když jí nebylo nijak veliké množství,“ řekl Havelka.

Třemošenský rybník mohl mít v té době výhodu, protože v Šídlováku, který je nad ním, se kvůli opravě hráze voda v té době nezadržovala. Teď se už hladina znovu zvedla.



„Za zimu nám tam voda dotekla. Do plného stavu tam může chybět kolem 30 centimetrů. Ale mám pocit, že do léta to dožene,“ uvedl.

Stále pod stav má podle Havelky Kamenný rybník. „Ale i tam se to přes zimu vylepšilo a přibylo asi 15 centimetrů. Na úroveň přelivu se hladina ještě nedostala, pořád chybí nejméně 30 centimetrů,“ řekl.

Seneckému rybníku se od doby, kdy byl v roce 2017 vypuštěný a odbahněný, nedaří vodou naplnit.



„Myslím, že Senečák ještě není ani na půlce svého objemu. Úroveň hladiny tam kolísá a není jasné proč. Snažíme se to zjistit. Pozval jsem lidi z firmy, která se takovou problematikou zabývá. Prověří, jestli není někde problém v blízkosti hráze. Je možné, že voda z rybníka doplňuje stav podzemí vody,“ uvažuje Havelka.

Spokojený je s úrovní hladiny v Košináři, kde chybí hladině do plného stavu asi dvacet centimetrů. „Ale tam můžeme vodou doplňovat z vrtu, takže předpokládám, že se během roku zaplní,“ uvádí.

Kromě Seneckého rybníka je dlouhodobě špatný stav vody v největším Boleváku. V něm je hladina o více než metr pod přelivem. Správce rybníků předpokládá, že tyto dva rybníky na tom letos budou stejně jako v loňském roce.

Bolevák má naději, že získá nový zdroj vody. Město totiž chce v roce 2022 začít z Berounky čerpat vodu, která by zvýšila hladinu rybníka. Hydrobiolog Jindřich Duras zdůrazňuje, že pro Boleveckou soustavu bude důležité dál prosazovat opatření k zadržování vody v krajině a ke vsakování dešťové vody. „A zdá se, že na tom zástupci města zatím pracují,“ prohlásil.

Plzeňské rybníky dlouhodobě doplácejí na rozšiřování města. Srážková voda ze zastavěných oblastí je totiž sváděna do kanalizace, okolí rybníků proto vysychá a hladina spodní vody klesá.

