Výrobní hala je přilepená k borské věznici, odsouzení budou svařovat rošty

Teď začíná stěhování strojů tak, aby za měsíc mohl začít zkušební provoz. Od září by se vše mělo rozjet naplno.

„Náklady na postavení haly byly přes šest milionů eur, tedy asi 155 milionů korun. Do funkčních technologií je třeba investovat další asi čtyři miliony eur. Ročně tu budeme zpracovávat přibližně 15 tisíc tun oceli, ze které vzniknou žárově zinkované rošty,“ uvedl při představení dokončené haly jednatel MEA Torsten Wende.

Záměr postavit novou halu hned vedle věznice vznikl v roce 2012. Firma dává práci odsouzeným v Plzni už 20 let, v samotné Plzni působí společnost z Německa čtvrt století.

Ředitel věznice Petr Vlk řekl, že přestěhování provozu z věznice do nové velké haly stojící v přímém sousedství káznice zvýší bezpečnost i uvnitř areálu.

„Bude jednodušší transport odsouzených na pracoviště, protože nyní je navádíme do zaměstnání najednou do tří až čtyř menších objektů. Tady v hale je vše centralizované. Je tu jeden centrální vstup, prohlídky pracujících vězňů budou také na jednom místě. V případě výpadku bude jednodušší přesunout odsouzeného z jedné pracovní pozice na druhou. Tak, jak to funguje dosud, se v jednotlivých halách udělá část projektu a pak se vše přesouvá do další. Teď to bude tak, že do téhle haly vstoupí prvotní surovina a na výstupu z ní bude kompletně hotový pozinkovaný rošt,“ shrnul ředitel.

I když po zprovoznění nové haly trestanci fyzicky opustí známou věznici postavenou do tvaru hvězdy, a půjdou na práci do vedlejší haly, ani na okamžik neopustí přísně střežený prostor. Věznice je s halou propojená speciálním hlídaným koridorem.

Uvnitř haly je vše vyvedeno ve světlých barvách, už je namontovaná i vzduchotechnika. Hala je dlouhá 172 metrů, střecha je 13 metrů nad úrovní podlahy. Aby se do haly dostalo denní světlo, jsou ve střeše světlíky.

Na první pohled je to běžná výrobní hala, ve které je zatím postavený jeden výrobní stroj. Jenže při druhém pohledu si lze všimnout, že všechny železobetonové sloupy jsou ve výšce asi čtyř metrů obmotané žiletkovým drátem. Stejně je zabezpečené i potrubí vzduchotechniky.

Další stovky metrů žiletkového drátu jsou namotané i na stěnách haly, schodiště v budově jsou jištěná katry. Navíc stěny jsou jištěné optickými závorami.

Z necelých 1 300 vězňů jich 800 pracuje

Podle Vlka bude velkým bezpečnostním přínosem, že kamiony navážející materiál nebo odvážející rošty už nebudou projíždět hlavní branou do věznice. K hale budou jezdit po speciální komunikaci mimo vnitřní areál věznice.

„Významně se tak sníží riziko, že se do věznice dostanou nepovolené předměty. Poklesne i počet vozidel vjíždějících přes hlavní bránu do věznice nebo vyjíždějící z ní ven. Vždyť každé musí být důkladně prověřeno a zkontrolováno, uvnitř vězeňského areálu je musí neustále doprovázet některý z příslušníků,“ vysvětlil šéf borské věznice.

Z necelých 1300 vězňů v plzeňské káznici jich 800 pracuje, z toho přibližně 500 jich má práci od společnosti MEA. Provoz v nové hale bude třísměnný. Po 30 let bude firma platit za právo stavby, poté hala přejde na stát.