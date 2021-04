Vězeň zemřel v den nástupu do cely, podle policie bez cizího zavinění

Třiačtyřicetiletý Petr Kindl uhořel v plzeňské věznici loni 20. září v noci, v den nástupu do vězení.

„Na místo se dostavili vyšetřovatelé z hasičského záchranného sboru i oddělení obecné kriminality. Policisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství Plzeň spolupracovali s Technickým úřadem požární ochrany. Případem se intenzivně zabývali, byly vyžádány znalecké posudky a nařízena soudní pitva,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Policisté nyní případ ukončili. „Z dosavadního prověřování vyplývá, že smrt muže nebyla zaviněna jednáním jiné osoby a věc byla odložena,“ dodala mluvčí.

Odsouzený utrpěl těžké popáleniny, když zřejmě usnul s cigaretou a od ní začaly doutnat lůžkoviny. Spící muž se pak nadýchal jedovatých zplodin hoření a už se neprobudil. V cele borské věznice byl tehdy sám.



Krajský soud v Plzni loni v srpnu poslal Petra Kindla na šest měsíců do vězení. Před rokem protestoval v Plzni proti průvodu gayů a leseb v tričku s vyobrazením nacisty Rudolfa Hesse. Dopustil se tak výtržnictví a podpory hnutí směřujících k potlačení práv a svobod.

V té době byl navíc v podmínce za neplacení výživného.

„Nemám s neonacismem nic společného. Hitlera nebo Himmlera bych na triku neměl. Ale Hess se postavil nacismu, považuji ho za mučedníka. Chtěl jsem jen provokovat,“ odmítal muž obžalobu. Při zadržení měl v krvi 3,29 promile alkoholu.

„Nemám s neonacismem nic společného. Hitlera nebo Himmlera bych na triku neměl. Ale Hess se postavil nacismu, považuji ho za mučedníka. Chtěl jsem jen provokovat,“ odmítal muž obžalobu. Při zadržení měl v krvi 3,29 promile alkoholu.



Před plzeňskou věznicí se s Petrem Kindlem přišlo rozloučit kolem třiceti lidí. Mezi nimi byl i právní zástupce rodiny zemřelého Norbert Naxera, který uvedl, že je třeba zjistit, jak se vše odehrálo.

„Skandál je hlavně v tom, proč se Petr Kindl do vězení dostal. Za tričko. Ať už na tom tričku byl kdokoli, to by se v takzvaném demokratickém právním státě stávat nemělo,“ řekl před věznicí.

Lidé zapalovali svíčky za muže, který zemřel ve vězení (3. 10. 2020)