Řidiči odkládají kontroly aut kvůli pandemii, STK očekávají nával

Kromě toho také řidiči riskují potíže s pojišťovnami, pokud by museli řešit záležitosti související s technickým stavem vozidla.



Šéf Plzeňské STK Ondřej Suchý řekl, že problém firmy s poklesem zájmu klientů se zanedlouho může obrátit proti nim samotným.

„Lidí k nám teď jezdí zhruba půlka a je tu volno. Kapacita je ale nastavená na pravidelný režim. A pokud lidé využijí odklad a přijedou za deset měsíců, bude těžké to zvládnout. Bude se tady potkávat víc aut najednou. Pochybuji, že by někde byli připraveni na to, že bude zákazníků o polovinu víc než v běžném provozu. Pak se může leckdo zlobit, že musí čekat,“ uvedl Ondřej Suchý.

Šéf Plzeňské STK tvrdí, že okolní státy, jako jsou Německo, Rakousko nebo Itálie odklad neumožnily.

Provozovatelé stanice technické kontroly také upozorňují, že nebyla dostatečně rozšířená informace, že se prodloužení platnosti technických prohlídek netýká motocyklů kategorie L, traktorů nebo přívěsných vozíků za osobní auta.

„Myslím, že část veřejnosti to neví,“ konstatoval Suchý. Upozorňuje, že například provozovatelé kamionové dopravy si technické prohlídky odkládat nedovolí například kvůli obavám, že by došlo k vážné nehodě a zjistilo se, že vozidlo nebylo zcela v pořádku.

Ondřej Suchý se domnívá, že prodloužení platnosti technických prohlídek nemá prakticky žádný přínos. „Na technickou lidi jezdí jednou za dva roky. To znamená, že to za celou dobu pandemie musí řešit maximálně jednou. Mělo by to smysl, pokud by STK nemohly fungovat, ale ne, když jedou. Pokud se teď posunuly termíny, pak z toho v budoucnu mohou být zbytečné problémy,“ řekl.

Pokles počtu klientů už zaznamenali i v STK Rybnice na Plzeňsku. „Úbytky počtu klientů tady taky vidíme. Asi to pak bude znát na větším návalu v době, až lhůta uplyne. Ale věřím, že to zvládneme,“ řekl zaměstnanec stanice Pavel Novák.

Obává se toho, že mnoho lidí bude prodloužení platnosti technických prohlídek vnímat jako automatickou záležitost a nebudou se stavem vozu zabývat, což podle něho může být riskantní. „Může to být nebezpečné. Pokud se něco stane, mohou na to pak při jednání s pojišťovnami doplatit. Myslím, že tohle si spousta lidí neuvědomuje,“ uvedl.

Zhruba 40procentní pokles zájmu o technickou prohlídku evidují pracovníci plzeňské firmy Autokomplet 91. I tady varují před odkládáním kontroly stavu vozu.

„Už jsem zaznamenal vyjádření zástupců pojišťoven, že jakmile se stane dopravní nehoda na základě nedobrého technické stavu vozu, může to být problém,“ konstatoval jeden ze zaměstnanců.