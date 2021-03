Noční mobilizace na záchranu zdravého javoru u lávky odvrátila kácení

Strom u lávky přes silnici na Třemošnou se podařilo zachránit šéfovi plzeňského Arboreta Sofronka Janu Kaňákovi. V pondělí se dozvěděl, že javor, který přečkal rozšíření silnice i stavbu lávky, má být pokácený. Nebylo mu jasné, proč to Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce provést.

Věděl, že je strom v pořádku a stavba mu neublížila. „V okolí se nic nedělalo. Nedalo se na něm najít nic. Zbývalo jen, že nějak vadil lávce,“ vysvětloval Kaňák.



V pondělí večer tedy na svém profilu na Facebooku začal bít na poplach a žádal o pomoc při záchraně javoru. Apeloval na lidi, kteří působí ve veřejné správě a mohli by pomoci.

„Vyzývám především politiky všech politických uskupení: udělejte něco konkrétního pro životní prostředí na okraji města Plzně, kde už příroda dostala zabrat stavbou komunikace! Zkuste lobovat u všech, kteří mají možnost s tímto rozhodnutím něco udělat! Ten strom za to opravdu stojí!“ napsal.

Výzva vyvolala velký ohlas a zabrala. Ještě večer přišla první reakce od politiků. Ozývali se další lidé, kteří mohli uplatnit své kontakty a pomoci. Šéf regionální pobočky ŘSD Zdeněk Kuťák řekl, že mu telefon kvůli javoru začal vyzvánět v pondělí kolem 21.30 hodin.

V úterý dopoledne už Jan Kaňák mohl oznámit, že strom přežije. „Děkuji všem, kteří byli nápomocni jakýmkoliv způsobem tomu, že se věc podařila a javor bude stát dál! Super! Až půjdete nebo pojedete kolem, vzpomeňte si, že je to i vaše zásluha, a proto tak trochu i váš strom!“ napsal na sociální síti.

O tom, že je strom zachráněný, Kaňáka informoval jako první náměstek primátora pro životní prostředí Michal Vozobule.

Náměstek Vozobule tvrdí, že ještě v pondělí v noci se domluvil s lidmi z odboru investic, že hned ráno vyrazí na místo. „Aby zabránili případnému kácení. Je jenom týden do konce období vegetačního klidu, a tak by se mohlo kácet každým dnem. Bylo to blízko. Ale v půl deváté mi volali, že je domluveno, že strom zůstane stát,“ prohlásil.

Kuťák: Klidně budu sám lávku zametat

Kaňákovi se ráno ozval také Zdeněk Kuťák. „Sešli jsme se v deset hodin u stromu. Z jeho vyjádření jsem vyrozuměl, že hlavní důvod pro poražení souvisel s obavou, že by listy ze stromu padaly na lávku, její povrch by byl kluzký a mohlo by dojít ke zranění. Řekl jsem, že klidně budu sám lávku zametat. Také jsem upozornil, že lávka je ve směru západ – východ, ve kterém většinou proudí vítr a že listy na ní zřejmě nebudou,“ popisoval Kaňák.

Šéf krajské pobočky ŘSD Zdeněk Kuťák potvrdil, že silničáři vnímali jako problém, že na lávku bude padat listí. „Kdyby se pak zanedbala údržba, tak by si tam někdo mohl například zlomit nohu. Ale pokud se o údržbu lávky budou starat dobře, tak tam ten strom může být,“ uvedl.

Upozornil, že o zeleň i lávku se bude starat Správa veřejného statku. „Tak jsem jako správce stavby rozhodl, že tam ten strom zůstane. Jenom upozorníme Správu veřejného statku, aby až zprovozníme lávku věnovali pozornost údržbě,“ konstatoval.

Kaňák se domnívá, že v Česku se obecně kvůli stavbám, železničním tratím nebo rozvodům elektrického napětí kácí příliš. „U nás tak vznikají naprosto zbytečně vykácené koridory. Neumíme stavět v přírodě, jako třeba Finové, kteří dokážou postavit sídliště v lese. Kolem železnic se kácí hrozně. Podobné je to pod elektrickým vedením, kde to pak leckde vypadá jako měsíční krajina,“ řekl.

