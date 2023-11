Ředitelé škol se bojí, aby učitelé nemuseli doplácet na kuchaře a uklízečky

„Zatím zjišťujeme, kolika škol se bude stávka týkat, chápeme stávku pedagogů a nepedagogů, ale chceme zajistit, aby rodiče měli pro děti alternativu ve formě například volnočasových aktivit neboli náhradní program pro děti,“ uvedla náměstkyně plzeňského primátora a pro školství Lucie Kantorová z ANO.

„Nikdo neví, co bude schválené, jen se spekuluje o tom, že bude méně peněz na odměny či asistenty, a přitom je vyhlášená stávka,“ řekl ředitel Masarykovy základní školy v Plzni Antonín Herrmann, který si myslí, že nikdo v jeho škole, kde není odborová organizace, stávkovat nebude.

Ani v jiných oslovených školách se zatím v Plzeňském kraji stávka nechystá.

„Odboroví předáci se musí zviditelnit, aby ukázali ovečkám, že jsou aktivní, já stávky nemám rád, myslím, že to nikomu nepomáhá,“ myslí si Herrmann. „Mzdově jsou na tom kantoři velmi dobře, já dokonce zastávám názor, že to stačí,“ dodal Herrmann.

„Lidé jsou u nás ve škole spokojení, problémem je každá změna, takže doufám, že žádná nebude,“ řekl.

Mrzelo by ho, kdyby ministerstvo okleštilo nadtarifní peníze, které jdou na odměny. „Tyto peníze na odměny jsou strašně důležité, protože i ve školství existují dvě kategorie lidí - ti, kteří pracují víc, a ti, kteří dělají méně. Já tomu říkám tažní a chovní pracovníci. Ti, kteří jsou aktivní, musí dostat o trošku víc, aby je to nepřestalo bavit,“ vysvětlil Herrmann.

„Informace je čerstvá, zatím nebyl čas něco zorganizovat“

„Můj osobní názor je, že nikdo stávkovat nebude,“ uvedla zástupkyně ředitelky 15. základní školy v Plzni Alena Hessová. „U nás se nic neděje, ani si nikdo nešušká na chodbě, informace je čerstvá, takže zatím učitelé ani neměli čas něco zorganizovat,“ konstatovala Hessová.

Platy se podle ní ve školství v posledních letech zvedly tolik, že nikdo nevěřil, že by učitelé dosáhli 130 procent průměrné mzdy.

Hessová má největší strach z toho, aby se kvůli nízkým platům nepedagogických pracovníků, o čemž se všeobecně ví, nemuselo sahat na peníze pedagogů a přesouvat je nepedagogům.

„Poté, co se učitelům zvýšily platy, jsou spokojenější, ale není to jen o platech,“ řekla zástupkyně ředitelky Základní školy Hornická Tachov Lenka Doležalová. „Lidé se nebaví o platech, ale spíš o podmínkách k práci, učitelé řeší počty žáků ve třídách, chování žáků, které se zhoršuje s používáním mobilů a sledováním sociálních sítí,“ dodala Doležalová, která se obává toho, aby se neomezila kvůli nedostatku peněz možnost dělení tříd.

„Když se třídy nebudou dělit, sníží se kvalita výuky, bude to problém zvlášť poté, co nám přibyly děti z Ukrajiny a v každé třídě nějaké dítě je. Do toho máme v každé třídě několik dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,“ posteskla si Doležalová.

Vedoucí odboru školství v Tachově Josef Kožnar si vyhlášení stávky vysvětluje tak, že odbory chtějí vytvořit tlak, aby se vláda zalekla a školám se přidaly peníze.