Škoda Group v Plzni zaměstná tři sta Indonésanů, domácí pracovníci chybí

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„V regionu je zaměstnanců těchto profesí kritický nedostatek, v celé republice schází až 300 tisíc pracovníků ve výrobních pozicích,“ vysvětlila viceprezidentka lidských zdrojů plzeňského výrobce Šárka Moučková, proč hledají zaměstnance v exotických zemích.

Do hledáčku firmy z Plzně se Indonésie dostala hned z několika důvodů: je to jedna z nejlidnatějších zemí, která má kvalitní technické školství a zároveň tamní pracovní trh je přesycený. I proto vláda posvětila program pro vybrané Indonésany z polytechnických škol, že v Plzni budou moci dva roky pracovat.

Dohromady jich má být 300, do Plzně přijíždějí postupně. „Jde o studenty ve věku 21 až 29 let, kteří tu získají dvouletou placenou odbornou stáž. Po celou dobu zůstávají studenty škol. Domů se budou vracet s certifikátem o absolvované zahraniční stáži, který jim umožní získat lepší uplatnění na tamním pracovním trhu,“ řekla Moučková.

Škoda Transportation, která je součástí Škoda Group, v posledních dvou letech řeší nedostatek pracovníků ve výrobě. Podle Jaromíra Urbánka ze společnosti je ale zájem o jejich produkty stále větší. Zatímco v roce 2020 brány závodu opustilo 20 vozidel, loni už 132 a letos jich mohou být až tři stovky.

Pokud by společnost hledala přímo v regionu pracovníky vybraných profesí do své výroby, podle odborníků na pracovní trh by je přetáhla od subdodavatelů, kteří Škodovce dodávají komponenty.

První dvacítka Indonésanů je v Plzni od 10. srpna, už se zaučují v měsíčním svářečském kurzu ve firemním výcvikovém centru. Učí se a zdokonalují při reálném svařování kovů i na moderních zařízeních pracujících s virtuální realitou.

Nezhorší však další až tři stovky Indonésanů, kteří přijedou do Plzně za prací, už tak napjatou atmosféru kvůli problémům s chováním dělníků z východu?

Hejtman Rudolf Špoták v tom riziko nevidí. „Škoda Group má v projektu, že se bude o zaměstnance starat nejen v pracovní době, ale nabízí jim komplexní služby i pro využití volného času a pomůže jim s aklimatizací v Plzni,“ uvedl hejtman.

Dvouletí stážisté mají mít srovnatelné platy, jako ostatní zaměstnanci na obdobných pozicích se srovnatelnými zkušenostmi.

Na jaře testovali studenty polytechnických škol

Na jaře specialisté ze Škoda Group testovali v Indonésii přibližně 900 studentů polytechnických škol, mezi kterými výrobce kolejových vozidel z Plzně hledal nové zaměstnance. Z testovaných museli vybrat 300 nejlepších.

Projektový manažer Vlastimil Václavík připustil, že to byl určitý risk ze strany Škodovky, protože s testy začali už v květnu, měsíc před schválením projektu vládou.

„Bylo to vabank, ale jak se ukázalo, bylo to to nejlepší, protože jsme získali obrovské zkušenosti. Během dvou týdnů jsme v týmu asi osmi lidí otestovali na deseti školách 940 kandidátů, abychom jich získali tři sta,“ popsal Václavík.

Výběr vhodných adeptů byl podle něj velice náročný nejen kvůli samotným testům, ale také velkému množství přeletů. Na jednom z letišť dokonce při odbavování podezříval personál jednoho z členů výpravy, že je terorista.

„V zavazadle vezl testovací sadu pro elektrikáře. Když při kontrole viděli spousty drátů, kabely, konektory, k tomu plány a nákresy různých vlaků, v tu chvíli byl opravdu podezřelý. Přitom letadlo mělo za půl hodiny odlétat. Velice těžce jsme vysvětlovali, že opravdu jedeme testovat studenty,“ uvedl Václavík.

Indonésané do Plzně přijíždějí postupně, první dvacítka budoucích svářečů už podstupuje speciální kurz. Ten trvá měsíc a po jeho skončení musejí uspět u certifikačních zkoušek, aby mohli začít svařovat komponenty pro kolejová vozidla. Pokud neuspějí napoprvé, čeká je opakování kurzu.