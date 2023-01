Významné firmy počítají s růstem mezd, pomohou lidem i ve finanční tísni

Plošné navyšování mezd v zatím nespecifikované výši chystá společnost Daikin, která v Plzni na Borských polích vyrábí klimatizační jednotky. Mzdy zvyšovala loni v dubnu o 6,5 procenta. Díky dobrým výsledkům firma vyplatila zaměstnancům před koncem roku 2022 zimní bonusy. Celkem rozdělila ke mzdám navíc přes 34 milionů, což je o 7,5 milionu korun více než v předloňském roce.

„Navíc reagovala i na vysokou inflaci v roce 2022 a zaměstnancům vyplácela čtvrtletně mimořádný inflační příspěvek ve výši tři tisíce korun. I pro rok 2023 firma plánuje plošné navyšování mezd. Tradicí plzeňského Daikinu je zvyšování mezd i bonusů každým rokem. V průměru může každý zaměstnanec za rok získat ke své základní mzdě navíc bonusy ve výši jednoho dalšího základního příjmu,“ informoval správní ředitel Daikinu Jan Voch.

V automobilce se jedná

Ve Škoda Group, která je tradičním plzeňským výrobcem vozidel pro městskou a železniční dopravu, kolektivní vyjednávání stále probíhají. „Věříme, že jsme s odboráři již našli shodu a po doladění drobných záležitostí podepíšeme během ledna novou kolektivní smlouvu. Obecně můžeme říct, že budeme navyšovat celkový objem mzdových nákladů, které budou použity na přímé navýšení fixní i variabilní složky mzdy a na benefity,“ sdělil mluvčí Škoda Group Jan Švehla.

Jasno o platovém vývoji zatím není v Plzeňském Prazdroji. Podle informací mluvčího společnosti Zdeňka Kováře z konce minulého roku jednání o kolektivní smlouvě s odborovými organizacemi pro rok 2023 ještě probíhala. Pivovarnická skupina podle jeho slov považuje zaměstnance pro své podnikaní za naprosto klíčové, proto pravidelně sleduje nejen inflaci jako jeden z hlavních faktorů při úpravě mezd, ale také situaci na trhu v obdobných firmách.

„To jsme také zohlednili při úpravě mezd v roce 2022. Nejprve jsme zvýšili platy od ledna 2022 o šest procent, následně došlo od října 2022 k dalšímu navyšování, a to o čtyři procenta. Průměrný příjem na nemanažerských pozicích činí 47 650 korun. Tato hodnota zahrnuje kromě základní mzdy i veškeré ostatní příjmy jako bonusy a příplatky,“ říká Zdeněk Kovář.

Porostou výkonové složky

Růst mezd o 3,5 až 5 procent pro rok 2023 plánuje sušický Solodoor. „Nebudeme však zvyšovat tarifní mzdy, ale výkonové složky. Minulé roky, ztížené epidemií covidu, nám ukázaly slabá místa v organizaci práce, musíme reagovat na poměrně zásadní změny v produktové struktuře objednávek našich zákazníků, a i samotný příjem objednávek je kvůli ochlazování spotřebitelské nálady méně plynulý,“ konstatovala Lena Geryková, personální manažerka Solodooru.

Podle jejích slov firma začala vytvářet systém zastupování a rotací zaměstnanců, který od letoška zavádí. Díky zastupování, rotaci a změně výkonnostní odměny si zaměstnanci mohou vydělat více peněz. „Odstartovali jsme také nový benefit – e-benefitní kartu. Zaměstnanci pak mohou utratit více peněz, ale pouze v kategorii zdraví, sport, kultura a rekreace. Zvýšený zájem ze strany zaměstnanců vidíme také o bezúročné zápůjčky a poradenství s právníkem,“ doplnila.

Firma pomůže i s finančními problémy

Se zhruba osmiprocentním nárůstem mezd počítá společnost OMEXOM GA Energo, která je lídrem v elektromontážích pro výrobce a distributory elektrické energie. Ve firmě s více než 600 zaměstnanci budou o navyšování platů rozhodovat ředitelé jednotlivých závodů.

„Celá léta hledíme na to, abychom platy pravidelně zvyšovali. Při porovnání za posledních pět let, tedy od roku 2017 do roku 2022, je procentuální navýšení mezd rozhodně vyšší, než kolik činí inflace za uvedenou dobu. Tím, že jsme navyšovali platy kontinuálně po dobu pěti let, není možné je nyní navýšit o stávající inflaci. Zohledňovat v platech současnou inflaci v podstatě ani nelze, protože poté bychom v letech, kdy je inflace téměř nulová, neměli důvod k jakékoliv úpravě platů směrem vzhůru,“ vysvětluje generální ředitel OMEXOM GA Energo Zdeněk Židek.

Firma má podle jeho vyjádření připraven i program pro situaci, kdy by se lidé v budoucnu dostali do finančních problémů.

„Nejčastěji na tom nesou vinu banky a jejich ne zcela seriózní chování v minulosti. Vezmeme-li v úvahu, jaké půjčky byly banky schopny poskytnout na bydlení a jaké byly hypoteční úvěry s téměř nulovou spoluúčastí, tak dnes, když po pětileté fixaci dojde k přepočtení hypotéky, lidé nebudou schopni splácet. Pro naše zaměstnance v podobných případech máme vytvořený program, kdy je společnost schopna jim v tíživé situaci poskytnout úvěr, který zohledňuje i loajalitu daného zaměstnance a jeho hodnotu pro společnost. To znamená, že se jim snažíme poskytnout do roka bezúročný úvěr, pokud jde o úvěr na delší dobu, půjčujeme v podstatě na bázi přímých nákladů. Nejsme ale schopni řešit to, co sám stát zanedbal,“ doplnil Zdeněk Židek.

Přidat svým zaměstnancům se chystá také plzeňská soukromá nemocnice Privamed. Ta v roce 2022 zvyšovala mzdy u zdravotnických profesí o zhruba 10 procent a u nezdravotníků asi o pět procent.

„Očekáváme, jestli vyjde tzv. státní tabulka pro pracovníky ve zdravotnictví, kterou se sice nemusíme řídit, ale na konkurenčním trhu to přece jen nutné je. Obecně počítáme s nárůstem mezd v průměru o 5,2 procenta,“ řekl ředitel nemocnice Privamed Miroslav Mach.

Nemocnice vyplatí odměny

Fakultní nemocnice (FN) v Plzni očekává, jak platový vývoj pro rok 2023 určí její zřizovatel ministerstvo zdravotnictví. Podle mluvčí FN Gabriely Levorové byly pro loňský rok platy zdravotnických pracovníků a posléze i technicko-hospodářských pracovníků a dělníků navýšeny v souladu s nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nemocnice také vyplatí ve výplatě za prosinec mimořádné odměny za zlepšený hospodářský výsledek. Všichni zaměstnanci FN Plzeň mohou využívat bohaté benefity, které mají podle Levorové hodnotu několika desítek tisíc korun ročně.

Jisté zatím není platové přidání ani u dalšího významného zaměstnavatele napojeného na rozpočtovou sféru, a to u Západočeské univerzity (ZČU) s 2300 zaměstnanci. Univerzita v loňském roce mzdy plošně nezvyšovala. Reagovala na zvýšení minimální a zaručené mzdy platné od 1. ledna 2022.

„Vývoj mezd pro rok 2023 není snadné v současné době předvídat. Pro vysoké školy je dominantním zdrojem financování státní rozpočet, na jehož základě se pak sestavuje a schvaluje rozpočet univerzity. Ten už bude předkládat nové vedení ZČU, které by mělo nastoupit 1. března. Nicméně plánované parametry podkapitoly veřejných vysokých škol v rámci státního rozpočtu nejsou v takové výši, že by umožnily plošné zvyšování mezd,“ konstatovala mluvčí ZČU Šárka Stará.