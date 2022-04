Draci na Kozlu a loďky ve Švihově, nová sezona je plná novinek

„Věřím, že je před námi plnohodnotná sezona bez dramatických omezení, protože na návštěvníky čeká řada novinek. Poprvé bude veřejnosti zpřístupněno předzámčí v Červeném Poříčí s výstavou Děti ze zlaté kolébky nebo zážitkový okruh na lodičkách kolem hradu Švihov. Chybět nebude ani oblíbená Hradozámecká noc na konci prázdnin nebo projekt Po stopách šlechtických rodů, který se ponese v duchu slavností a zábav,“ informuje Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu (NPÚ) v Českých Budějovicích.

Správci objektů vítají, že návštěvníci již nemají povinnost nosit respirátory v prostorách památkových objektů. Věří, že návštěvnost, která byla v posledních letech výrazně ovlivněna epidemií koronaviru, teď poroste.

Omezený návštěvnický provoz během pandemických let spolu s růstem mandatorních výdajů, jako je cena za elektřinu či cena za služby za údržbu a zabezpečení objektů, vedly v letošním roce ke zvýšení vstupného o deset až třicet korun.

„Očekávané výnosy ze zvýšeného vstupného ovšem zdaleka nepokryjí veškeré výdaje. Snižují se naopak ceny vstupného pro děti a mládež až do 24 let, přičemž děti do šesti let mají nadále vstup zdarma,“ dodává.

Tyto změny navazují na dlouhodobou snahu učinit skupině mladých návštěvníků památky co nejdostupnější.

Se zahájením sezony 2. dubna bude na zámku Červené Poříčí otevřena výstava o výchově mladých šlechticů v 19. století nazvaná Děti ze zlaté kolébky. Veřejnosti tak bude vůbec poprvé zpřístupněno první patro budovy předzámčí.

Tříletá obnova, která zahrnovala také vybudování expozice, odstranění garáží a rekonstrukci ohradní zdi, vyšla na 30,3 milionu korun.

Od začátku května se mohou návštěvníci hradu Švihov vydat na zážitkový okruh na loďkách vodním příkopem s osmi tematickými zastaveními. „Nápad vznikl společně s projektem obnovy jílové izolace. Vodou v příkopě jsme znovu museli izolovat oddíl. Součástí prací bylo i odbahnění příkopu, které se nedělalo desítky let. V projektu bylo i zřízení mola pro lodičky, které umožní otevření nové prohlídkové trasy,“ říká kastelán hradu Švihov Lukáš Bojčuk.

Okruh bude individuální. Návštěvník si zapůjčí lodičku a dostane text, který mu přiblíží tematiku spojenou s fungováním vodního hradu. „Navíc projížďka umožní zcela jiný pohled na hrad, než je možný během chůze kolem hradu,“ doplňuje. Stávající hlavní prohlídkovou trasu doplní model tří vývojových fází hradu a černínská galerie v Tanečním sále.

Správa kláštera Plasy ve spolupráci s plaskou farností zpřístupní nově opravený kostel Nanebevzetí Panny Marie. „Na návštěvníky čeká i několik novinek, které se během rekonstrukce podařilo v kostele objevit. Během prohlídky uslyší příběh budovy od jejího vzniku do současnosti, prohlédnou si románský portál, barokní interiér a seznámí se se základními principy cisterciácké architektury,“ upřesňuje správce kláštera Pavel Duchoň.

Opravený kostel Nanebevzetí Panny Marie

Pro zájemce bude ve vybraných prohlídkách rozšířena nabídka o malé muzeum v prostoru sakristie, jehož expozice je věnována stavebně-historickému vývoji budovy.

Návštěvníci zámeckého parku v Horšovském Týně se mohou pokochat výhledem na okolní krajinu z hlásky, jejíž obnova byla dokončena v závěru loňského roku za zhruba 10 milionů korun.

V tradici velkých atraktivních výstav bude i letos pokračovat zámek Kozel. „Výstava Draci a drakobijci nabídne od 23. dubna v prostorách jízdárny makety vyráběné metodou používanou při filmování. Expozice se k nám přesune z Řecka,“ konstatuje kastelán Josef Polívka.

I památkáři se zapojili do podpory ukrajinských uprchlíků. „Doufal jsem, že se setkáme v normálním světě, bohužel vnější okolnosti nejsou ideální. Říkám to proto, že i památkový ústav se zapojuje do pomoci ukrajinským uprchlíkům. Celorepublikově poskytujeme ubytování na našich objektech. V Plzeňském kraji to je případ hradu Velhartice,“ uvedl Pavelec s tím, že vstup na památky je pro uprchlíky zdarma.