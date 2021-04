Holky pomáhají samoživitelům v nouzi, v Plzni pro ně otevřely šatník

„Zájemci o oblečení se musejí prokázat potvrzením o hmotné nouzi a rozvodovým rozsudkem o svěření dětí do výhradní péče. Pokud nic takového nemají, budeme požadovat doporučení sociální pracovnice nebo sociální organizace, jejímiž jsou klienty,“ vysvětluje autorka nápadu Markéta Čekanová, ředitelka plzeňské pobočky neziskové organizace Paměť národa.



Nápad realizovala proto, že jednou z nejohroženějších skupin dnešní doby jsou rodiče-samoživitelé. „Podzimní průzkum projektu Vaševýživné.cz ukázal, že se situace okolo pandemie dotkla nějakým způsobem 80 procent z nich,“ sdělila.

Prostory poskytl Domov svaté Zdislavy v Čermákově ulici 29 v Plzni. Příjem oděvů je možný každý pracovní den od 14 do 18 hodin, výdej každou sudou středu od 14 do 18 hodin.

Markéta Čekanová z iniciativy Holky holkám. (24. 3. 2021)

Situace rodičů – samoživitelů oslovuje veřejnost po celé republice, a tak podobné šatníky začínají vznikat i jinde.

„Nápad na jeho zřízení jsme dostaly zhruba ve stejnou dobu, jako třeba v Praze moderátorka pořadu České televize 168 hodin Nora Fridrichová. A když jsme informaci o tom, že ho chystáme, zveřejnily, ozvala se nám podobná parta žen z Plané, které chtějí pomáhat ve svém okolí. Je úžasné vidět, jak se v této složité době zdola zvedá vlna solidarity,“ doplnila Čekanová.

Lidé, kteří chtějí do šatníku věnovat oděvy, by měli přednostně vybrat kousky jarní a především čisté, nepoškozené a nositelné. Donést by je měli roztříděné v označených taškách nebo krabicích: košile, trička, kalhoty, sukně a podobně.

Holky holkám je iniciativa plzeňských ženských osobností, která od roku 2016 pomáhá domovům pro matky s dětmi v tísni.