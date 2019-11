Vrch Chlum a jeho okolí čeká obnova, radní sem chtějí vrátit turisty

S výraznou proměnou kolem vrchu Chlum počítá dokončovaný plán Útvaru koncepce a rozvoje (ÚKR) města Plzně. Na chystaném dlouhodobém projektu se bude podílet město a městský obvod Plzeň 4.

Podle dosavadních představ se počítá například s obnovou zázemí pro návštěvníky v okolí rozhledny na Chlumu. Plánuje se také proměna nádrže v Bukovci na místo vhodné ke koupání. Minulý týden zástupci ÚKR a městského obvodu obyvatele Bukovce seznámili s návrhem na úpravy místa nádrže, která je v havarijním stavu.

„Původně se předpokládalo, že by se opravila. Ale stálo by to zhruba pět milionů korun, protože je tam problém se stabilizací svahu nad ní. Zastupitelé se tedy přiklonili k návrhu řešit to přírodě bližší variantou, než je betonová nádrž,“ řekl místostarosta městského obvodu Zdeněk Mádr.

Nově se tedy počítá se vznikem koupacího jezírka s přírodním biotopem. Vodu by překlenula lávka s prostorem pro sezení. „Už jsme v oblasti nechali zpevnit cestu a připravili regulaci průtoku vody,“ uvedl Mádr.

Jedním z důležitých impulsů k plánovaným úpravám v okolí Chlumu byla skutečnost, že se železniční trať kolem vrchu přestala používat pro vlaky. Vrchem totiž vede nový železniční tunel.

Radní chtějí vrátit na Chlum turisty

„Chtěli bychom do oblasti Chlumu vrátit turisty. Dlouhodobě máme zájem získat rozhlednu. I kdyby se to nepodařilo, chceme u ní vybudovat občerstvení a pozemek využít k zázemí pro návštěvníky, aby se vrch stal místem setkávání,“ vysvětluje místostarosta. Připomíná, že v trase zrušené trati kolem Chlumu povede cyklostezka.

Na změny, se kterými počítá studie, se budou v příštím roce připravovat projekty. Přednostně se má řešit místo vodní nádrže, bezprostřední okolí rozhledny a také plochy pro parkování aut návštěvníků oblasti. Dokončení podstatné části plánovaných úprav odhaduje Zdeněk Mádr na pět roků.

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká sdělila, že záměr na celkovou proměnu oblasti kolem Chlumu bude zahrnovat například úpravu tras cest.

U vjezdu do tunelu by mohlo vzniknout vyhlídkové místo

„Je to i o využití lesa. Bavili jsme se ale mimo jiné o možnosti udělat nějaké vyhlídkové místo poblíž portálu tunelu, kam se chodí hodně lidí dívat na vlaky,“ konstatovala Vostracká.

Podle náměstka primátora Pavla Šindeláře (ODS) je město připravené financovat koupi rozhledny, pokud se ji podaří za přijatelných podmínek domluvit. „Ten záměr tady pořád je,“ sdělil.

Okolí rozhledny by se podle zástupců města mělo znovu stát cílem výletů obyvatel z širší oblasti. Tím dříve bylo, zejména dokud zde fungovala restaurace. Ta byla zbořena před zhruba dvaceti roky.

U rozhledny, jejíž provoz zajišťuje Klub českých turistů, je v plánu zachovat a vylepšit dětské hřiště i ohniště. Zmizet by měl naopak plot a uvažuje se, že na jeho místě bude okružní cesta s interaktivní naučnou stezkou.

Návrh počítá také s možností využití místa, kde býval v letech 1936 až 1953 skokanský můstek. Tam by mohla vzniknout vyhlídková terasa. Téměř pětadvacet metrů vysoká rozhledna na Chlumu byla vybudována v letech 1928 až 1929 a nyní patří společnosti Rozhledna Chlum s.r.o. Věž i někdejší turistická chata pod ní pak nesly jméno někdejšího starosty Plzně Luďka Pika.