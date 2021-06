Srazila motorkáře a ujela. Řidičce hrozilo až pět let, dostala podmínku

Žena se přihlásila až po několika měsících, když policie zveřejnila záběr z kamery v autobusu, jak po nehodě žena obhlíží asi 200 metrů od karambolu auto, zda není poškozené. Pak odjela domů.

Za ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci vyměřil samosoudce Okresního soudu Plzeň-město Ivaně Tiché podmíněný trest 14 měsíců se zkušební dobou na 20 měsíců, pokutu 10 tisíc korun a na 14 měsíců zakázal řídit motorová vozidla.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i advokát si nechali lhůty pro případná odvolání.

Obžalovaná řidička se z jednání u soudu omluvila z vážných rodinných důvodů. Hrozil jí až pětiletý trest.

„Musela si být vědoma, že došlo ke kontaktu, že v místě pak byla zásadním způsobem omezená doprava. Ona to nechala být. Naštěstí tam byla spousta lidí, kteří byli ochotní pomoci poškozenému. Chování obžalované je z pohledu účastníka silničního provozu věc mimořádně závažná, kterou nelze u nikoho tolerovat. Zákaz činnosti je určitě na místě, i když to je z udělených sankcí pro ni ta nejzávažnější, je na dopravě závislá,“ vysvětlil soudce Vladimír Žák.

Řidič skútru dnes u soudu popisoval, že se rozhodl pomalu jedoucí felicii před ním předjet nedaleko křižovatky Univerzitní a Daimlerovy ulice.

„Viděl jsem, že proti nic nejede, dal jsem blinkr. Když jsem se dostal k zadnímu kolu, felicie najednou vybočila doleva. Auto nejdřív narazilo do pravého řidítka. Motorka se pak stočila, následoval druhý náraz a můj pád i se skútrem na silnici,“ popsal muž, který měl kromě naraženin a modřin i zlomenou kost v noze, a lékaři mu ji okamžitě dali do sádry.

Protože se nehoda stala v době, kdy se na Borských Polích mění směny, podle řidiče skútru se v místě nehody krátce nato vytvořila kolona.

Další kolega motorkář mu podle jeho slov pomohl odskákat ze silnice, pak odtáhl poničenou motorku a snažil se najít i auto, které ujelo. To však bylo marné.

V zrcátku nikoho neviděla, tak jela dál

Žena se při výslechu na policii hájila tím, že sice ucítila nějaký náraz z levé zadní části auta, ale když se podívala do zpětných zrcátek, nikoho neviděla.

Nárazem prý viděla dva motorkáře hodně blízko za autem. „Protože za mnou jelo další vozidlo, které na mě zatroubilo, tak jsem jela dál. Zastavila jsem až u garáží, vystoupila a zkontrolovala auto. Zjistila jsem natrženou zadní zástěrku a na kole chyběl kryt. Pak jsem se vydala zpátky k místu nárazu, až k němu jsem nedošla. Nevšimla jsem si, že by tam byla nějaká motorka nebo osoba na vozovce,“ vypověděla žena.

Usoudila, že do ní asi narazil motorkář nebo motorkáři, a ti pak odjeli. „Kdyby se něco stalo, na místě bych zůstala,“ uvedla řidička na policii, kde při výslechu na jaře odmítla odpovědnost za nehodu.

Dnes ale po telefonické konzultaci s advokátem vzkázala soudci, že s obžalobou souhlasí.

Kdyby žena zůstala na místě nehody, podle samosoudce by byla možnost podmíněně zastavit její trestní stíhání. Jedním z důvodů je její řádný život a také to, že v kartě řidiče nemá za více než 40 let zapsanou jedinou pokutu, nedostala také ani jeden trestný bod.