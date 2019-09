Muže soudí za útok na řidiče. Chceš taky bodnout? ptal se spolujezdce

Státní zástupce viní sedmadvacetiletého Miroslava Koníčka z pokusu o vraždu a z nebezpečného vyhrožování. Hrozí mu až osmnáct let vězení.

Podle spisu obžalovaný zaútočil na šoféra dodávky a jeho spolujezdce loni 7. prosince. Osudného dne popíjel v restauraci U Chřestýše v Jablonského ulici, po 17. hodině vyšel z podniku a zaútočil na osádku dodávky stojící před hospodou. Řidič vozu se právě snažil vycouvat z parkovacího místa na rohu ulic Jablonského a Rubešovy.

„Šel jsem si s přítelkyní zakouřit ven před hospodu. Stáli jsme za dodávkou a ta se najednou rozjela dozadu a narazila do mě. Asi jsme stáli v mrtvém bodě, že nás neviděl. Bouchl jsem do sajtny, auto zastavilo a vystoupil šofér. Řval jsem na něj, ať vrátí řidičák, když najíždí do lidí, a on řval na mě. Pak mě natlačil na zeď,“ popsal Koníček.

Uvedl, že si vůbec nepamatuje, že by vytáhl nůž a někoho s ním bodl. Ten den vypil doma několik dvanáctistupňových piv, další půllitry si dal v hospodě. „Kolik jich bylo nevím, ale policajti mi pak dali dýchnout, měl jsem přes 1,7 promile,“ přiznal Koníček.

„Obžalovaný začal na oba muže v dodávce nadávat a rukou udeřil do předních dveří vozidla. Čtyřicetiletý šofér vystoupil, šel k obžalovanému a došlo mezi nimi ke slovní rozepři. Koníček vytáhl z kapsy nůž a poškozeného dvakrát bodl do hrudníku,“ popsal státní zástupce.

Podle něj útočník věděl, že šoférovi způsobil zranění bezprostředně ohrožující život, ale přesto pokračoval v agresivním jednání. Spolujezdce se zeptal: „Chceš taky bodnout?“ Ten se bál o život, sedl do auta a snažil se zamknout dveře. Než se mu to podařilo, s útočníkem se o ně přetahoval, agresor do nich bušil pěstí i rukojetí nože.

Poté opilý Koníček odešel, policisté ho za necelé čtyři hodiny zadrželi.

Pobodaný muž byl tehdy ve vážném stavu, masivně krvácel. Záchranná služba ho odvezla do nemocnice.