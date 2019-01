Počasí ochromilo Plzeň, přes hodinu nejezdily autobusy ani trolejbusy

Bouralo se ve všech částech města. Velké komplikace nastaly na kluzké Karlovarské třídě, která byla nesjízdná pro nákladní auta i autobusy.

Nehoda zkomplikovala provoz například U Prazdroje, v Samaritské ulici nebo v ulici Na Roudné.

„Dvě kolize se staly v ulici Folmavská a U Letiště. Na Vinicích se autobus srazil s osobním autem. Jeho řidič navíc nadýchal tři promile alkoholu,“ sdělila plzeňská policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Obrovské problémy zaznamenaly od šesté hodiny ranní vozy Plzeňských městských dopravních podniků. Kvůli nesjízdné Karlovarské třídě nabraly více než půlhodinové zpoždění autobusy linek 33 až 40.

„V půl sedmé měly problémy linky 25 a 41, protože ve Slupské ulici se srazilo auto s autobusem. Spoje nabraly až 25 minut zpoždění,“ upozornil mluvčí dopravních podniků René Vávro.

O pět minut později se stala další nehoda, tentokrát u Borského parku. Tam se srazil městský autobus linky 30 s osobním vozidlem.

Některé autobusy a trolejbusy měly zpoždění až 90 minut

Před sedmou hodinou se problémy s nesjízdností silnic rozšířily po celém městě. Dispečer dopravních podniků hlásil na všech autobusových a trolejbusových linkách až devadesátiminutové zpoždění.

„Před půl osmou došlo ke třetí nehodě, tentokrát se trolejbus číslo 12 střetl s osobním autem na Koterovské. V Radobyčicích uvázly všechny linky 32 a 23 a nejezdily vůbec. Nabraly zpoždění až 100 minut. Tady byly spoje obnoveny až v 9 hodin,“ dodal Vávro.

Sdělil také, že ve čtvrt na deset dopraváci kontrolovali své vozy přes kamery a většina z nich už jezdila podle jízdních řádů. Podle dosavadních informací se při nehodách v autobusech a trolejbusu nikdo nezranil.

Policisté s ohledem na počet nehod zvýšili i počet dopravních hlídek, které se snažily kolize co nejdříve vyšetřit a zprovoznit daný úsek komunikace. „Pomáhali i dopravní policisté z Plzně-venkova,“ dodala Hokrová.

V Plzni během krátké chvíle napadlo od 2 do 4 cm sněhu

V Plzni kolem páté hodiny ráno napadlo od dvou do čtyř centimetrů sněhu. Někde sníh padal na vozovku, která byla už od večera mokrá. Vzniklo tak náledí, na které nasněžilo.

„Nad oblastí přecházela studená fronta, která s sebou přinesla přeháňky. Jedna z nich zasáhla Plzeň. Specifikem těchto přeháněk je jejich intenzita. Zkrátka během krátké doby napadla souvislá sněhová pokrývka,“ sdělil plzeňský meteorolog Jan Sulan.

Na jiných místech regionu se tvořila kvůli dešti a nízkým teplotám i ledovka. Ranní teploty se pohybovaly kolem minus dvou stupňů Celsia.

„V sobotu žádné přeháňky neočekáváme. Ranní teploty budou v rozmezí od minus 5 do minus 8 stupňů Celsia, denní od minus tří do nuly. V neděli už občasné sněžení lze očekávat,“ uzavřel Sulan s tím, že v neděli očekávají denní teploty od minus 4 do minus 7.