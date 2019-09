Nová továrna vychrlí ročně miliardu plechovek, většinu pro Prazdroj

„Nový nejmodernější závod je mezníkem v pokračujícím strategickém partnerství mezi společnostmi Asahi a Canpack. S využitím našeho obchodního modelu se snažíme nabídnout Plzeňskému Prazdroji a naší rozsáhlé evropské zákaznické základně inovativní a udržitelné balení, špičkovou kvalitu i provozní dokonalost,“ konstatoval ve firemním prohlášení Stephen McAneny, viceprezident a obchodní ředitel společnosti Canpack Group sídlící v polském Krakově.

Plechovkárna má ve dvou halách zaměstnat 160 lidí a firma deklaruje, že to budou „lokální“ obyvatelé.

Závod postaví jako hlavní dodavatel společnost CTP, která je zodpovědná za celý proces přípravy a výstavby. Developer CTP investoval v uplynulý letech například do nedalekého průmyslového CTParku Bor okolo deseti miliard korun.

Plzeňský Prazdroj potvrdil, že s dodávkami z nového závodu počítá. Dosud kupoval převážnou většinu plechovek z jiných závodů společnosti Canpack mimo Českou republiku. Po otevření nové továrny ve Stříbře bude odebírat většinu její produkce.

Od Canpacku bere zejména půllitrové plechovky, od jiných dodavatelů, například od společnosti Ball Packaging z továrny v Ejpovicích u Plzně, většinou odebírá a i nadále bude odebírat především atypické velikosti – 0,2 nebo 0,75 litru.

Díky novému závodu ve Stříbře se výrazně sníží vzdálenost při dopravě plechovek na plnicí linky v Plzni.

Obliba plechovek na českém trhu roste

„Máme spočítáno, že díky tomu nákladní automobily nebudou muset ročně ujet 1,75 milionu kilometrů, to odpovídá snížení emisí CO 2 o 1,4 tisíce tun za rok, tedy množství, které by musel absorbovat les o rozloze čtyř Velkých boleveckých rybníků,“ uvádí generální ředitel Plzeňského Prazdroje Grant Liversage, podle jehož vyjádření obliba plechovek na českém trhu roste.

S projektem výstavby plechovkárny ve Stříbře přišla developerská společnost CTP. Ta má dispoziční právo k městským pozemkům v bývalých kasárnách. Když v polovině května požádala o posudek vlivu stavby na životní prostředí EIA, vzbudil projekt ve městě s téměř osmi tisíci obyvatel obavy.

Firma deklaruje, že zaměstnance bude hledat mezi místními

„Nemáme už zájem o příchod dalších investorů v oblasti výroby, protože jsme přesvědčeni, že trh je vyčerpaný, zaměstnanců je nedostatek. Máme obavy z příchodu dalších agenturních dělníků, ale v tomto případě firma deklaruje, že bude hledat mezi místními,“ reagoval na zprávu o potvrzení investice stříbrský starosta Václav Votava.

„Budeme samozřejmě trvat na tom, aby doprava související s novým podnikem nejezdila přes město. Občané Stříbra by uvítali v bývalých kasárnách obchodní řetězec se zbožím, které ve městě chybí, jako jsou oděvy, obuv, knihy a podobně,“ řekl starosta.

První obří plechovkárnu v kraji postavila v roce 1996 Škoda Plzeň za ředitelování Lubomíra Soudka poblíž Dýšiny u Plzně. Spuštění výroby se tehdy účastnil prezident Václav Havel. Soudek továrnu v rámci ozdravných opatření v koncernu o dva roky později prodal. Dnes ji vlastní výše zmíněná společnost Ball Beverage Packaging.