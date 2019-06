Ve Stříbře chtějí vyrábět plechovky, město se obává přílivu cizinců

Podnik, který se stane druhým producentem plechovek v České republice, vznikne v někdejších kasárnách. Informaci jako první přinesl deník Právo.

Rozloha nového areálu činí více než šest hektarů. V komplexu se počítá s výstavbou dvou hal, které zaberou asi polovinu celkové plochy. Pozemky nacházející se v západní části Stříbra sice vlastní město, nicméně developerská společnost CTP Invest k nim má dispoziční právo.

Právě ona přišla s novým projektem. V polovině května požádala o posudek vlivu stavby na životní prostředí (EIA), k němuž se vyjádří hygiena, inspekce i příslušný odbor Plzeňského kraje.

Jedna hala poslouží pro samotnou nepřetržitou produkci. „Součástí technologie bude povrchová úprava plechovek. Jedná se o jejich chemické očištění a následné lakování vnitřního povrchu i aplikace grafického tisku,“ uvádí se v dokumentu.

Na zhruba 1 200 milionů hliníkových nádob bude potřeba přibližně 80 tun inkoustů a 1 600 tun laků.

Druhá hala poslouží jako sklad. Hotovo by mělo být podle plánu do dvou let.

Závod podle odhadů zaměstná více než 160 lidí. „Byli bychom rádi, aby to byla v dotčené oblasti poslední velká investice. Podniků tady máme dost. Trh je nasycený. Obáváme se, aby sem nepřišli agenturní pracovníci, se kterými máme ve městě problémy. Investor nám ale garantoval, že chce využít síly místních,“ uvedl Václav Votava, starosta Stříbra, kde žije kolem 7 800 obyvatel.

Z vepřína se má stát farma pro chov nosnic ve voliérách

Dalších asi dva tisíce lidí tvoří právě agenturní pracovníci. Podle starosty někteří z nich bydlí v nelegálně zřízených bytech či rodinných domech, mimo jiné neplatí za služby. Nejvíce cizinců odtud dojíždí do průmyslové zóny v Ostrově u Stříbra.

„Svážejí je autobusy, ubytovaní jsou u nás. Kromě toho ještě jezdí do vzdálenější Nové Hospody,“ nastínil Votava.

Ve Stříbře sídlí dvě velké továrny, a to RSF Elekronik vyrábějící kabelové systémy a Kermi zaměřující se na topnou techniku a sprchové kouty. Nováčkem se stane filiálka některé nadnárodní společnosti. Developer CTP Invest však nechce k záležitosti zatím podávat bližší informace.

„V tuzemsku není žádná jiná firma vyrábějící plechovky než my. Musí tedy jít o zahraniční subjekt,“ potvrdil jednatel ejpovického závodu Ball Beverage Packaging Radomil Mádr. Doplnil, že už příští rok plánují produkci ve stávájícím zázemí zdvojnásobit. Doteď se jedná o 600 milionů plechovek.

Ball je součástí koncernu a funguje ve více než 120 světových lokalitách. Na českém trhu působí čtyřiadvacet let, aktuálně v Ejpovicích zaměstnává 130 lidí.

Zmíněný projekt není jediný, jenž se na Tachovsku chystá. V Lomu u Tachova se má z dřívějšího vepřína stát farma pro chov nosnic ve voliérách. Do šesti hal se vejde 600 tisíc slepic. Areál o rozloze téměř osmi hektarů bude fungovat na dvousměnný provoz. Rovněž v tomto případě teprve začal proces EIA.

V o několik kilometrů vzdáleném Brodu nad Tichou se přitom podobná farma už buduje. Tři objekty pojmou až 830 tisíc kusů drůbeže.