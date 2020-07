O přísnějším paragrafu jsem nevěděl, hájí se muž souzený za krádež parfému

Muž před soudci nezapíral. „Stalo se to, vzal jsem parfém. K tomu se přiznávám. Je mi to líto. Až v cele jsem se dozvěděl, že je tam paragraf na dva až osm let. Kdybych to věděl, nikdy bych nic neodcizil,“ prohlásil souzený muž, který podle svých slov žije na ulici.



Z důkazů ve spisu vyplývá, že v době krádeže měl v prodejně roušku na obličeji, jako všichni ostatní, kterých tam ale bylo pomálu a daleko od sebe.

„Bylo to v době, kdy se měly nosit roušky kvůli té nemoci, aby člověk nenakazil jiné lidi. Všude v té době bylo míň lidí,“ popisoval soudcům, jak vypadalo obchodní centrum i samotný obchod v době činu.



Soudci na něj pohlížejí jako na recidivistu. V březnu 2018 se muž dostal na svobodu, předtím si ve vězení odpykával trest i za krádež. Kdyby voňavku ukradl dnes, nedostal by za to ani jako recidivista více než tři roky vězení.

Jenže Volák čin spáchal v době, kdy byl v České republice vyhlášený nouzový stav kvůli pandemii covid-19. A krádeže patřily v době nouzového stavu mezi pár vybraných trestných činů, za které hrozily výrazně tvrdší tresty.



Parfém ukradl muž podle svých slov proto, aby jej dál prodal a za peníze si koupil cigarety. Jenže člen ochranky prodejny ho zastavil hned za pokladnami, kolem kterých prošel bez placení, jak ukazují záznamy z bezpečnostních kamer.



Do obchodního centra si pro něj přijeli policisté

„Parfém jsem měl v ruce, u tašky. Když jsem v pokladní zóně odložil košík a prošel jí, přišel pán v civilu, mě zastavil a prokázal se. Řekl, abych s ním šel dozadu. Tam chtěl, abych mu dal odcizenou věc. Co se s parfémem dělo dál, nevím, já ho odevzdal. Poškozený nebyl,“ uvedl u soudu obžalovaný.

Do obchodního centra si pak pro něj přijeli policisté, po zadržení podstoupil i test na covid-19.



Muž, který užíval opiáty a poslední asi dva měsíce podstupuje léčení, se včera trest za krádež voňavky nedozvěděl. Bude muset čekat až do podzimu, jestli budou platit tresty za další případy krádeží, kterými zaměstnal soudce.



V pondělí si převzal trestní příkaz za krádeže v Rokycanech. Podmíněný osmiměsíční trest s dvouletou zkušební dobou přijal, odpor si proti němu podávat nebude. Teď je na státním zástupci, jestli i on bude s trestem souhlasit.



Trest 26 měsíců za krádež sladkostí

Plzeňští soudci se zabývají i jeho dalšími případy, které podle obžalob spáchal ještě před vyhlášením nouzového stavu.



Soudci v celé republice už potrestali řadu pachatelů, kteří kradli v době nouzového stavu. Štěstí měl mladý muž v Praze, který vyvázl podmíněným trestem za krádež sladkostí v hodnotě 268 korun. Docházely mu peníze, a chtěl prý udělat přítelkyni radost něčím sladkým.

Většinou ale pachatelé končí ve vězení. Například za dubnovou krádež pěti pizza bulek, které stály necelých 63 korun, potrestal brněnský soud Lukáše Kalinu rokem a půl ve vězení.

Dalším z takových je dvaatřicetiletý bezdomovec Václav Šupka, který začátkem dubna ukradl v plzeňském hypermarketu tři koblihy a o tři dny později se snažil v Dobřanech odnést pod mikinou bez zaplacení čokolády za 1 012 korun.

Protože kradl sladkosti při nouzovém stavu, dostal 26 měsíců vězení Trest přijal a protože se vzdal práva na odvolání i státní zástupce, rozsudek ihned po vyhlášení začal platit.