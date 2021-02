V plzeňském divadle ruší jednu premiéru za druhou. Zkoušky ale pokračují

„Kromě zkoušení nových titulů musíme také oprašovat ty starší. Nemůžeme třeba rok nesáhnout na Elisabeth a pak ji hned začít hrát. Neustále v divadle něco děláme. Je to ale práce, která navenek není vidět. Někteří lidé si myslí, že večer přijdeme do divadla, odehrajeme představení a jinak se celý den válíme. Tak to není. Ten proces je daleko náročnější,“ říká muzikálový herec Pavel Režný.



Ten si zahraje jednu z rolí v nové plzeňské verzi slavného muzikálu My Fair Lady. Právě tento titul postihly zákazy spojené s novým koronavirem asi nejvíce. Premiéra už musela být dvakrát přeložena. Původně se měla premiéra My Fair Lady uskutečnit 23. května 2020. Z důvodů uzavření divadel byla přeložena na listopad. Konat se nemohl ani ve třetím termínu, který byl naplánován na 23. ledna. Místo toho si herci dali čtyřdenní maraton zkoušek.



Každopádně režiséra představení Marka Němce za dobu zkoušení muzikálu stihlo hned několik věcí překvapit. „Příjemně: nasazení lidí, jejich chuť pracovat, dostředivost technických složek. Nepříjemně: pomalé smiřování se s tím, že My Fair Lady budeme kvůli přestávkám vynuceným covidem a karanténními opatřeními zkoušet zřejmě celoživotně,“ prozradil Němec.





Odkládání premiér působí hercům problémy

Protagonistům každopádně neustálé odkládání působí problémy. „Obvykle na něčem dva měsíce intenzivně pracujete a pak vše vyvrcholí premiérou. Přístup byl jiný proto, že se premiéra překládala. Nějakou práci jsme na představení udělali, pak se dalo na dva měsíce k ledu. Pak jsme na něm v srpnu zase pracovali a znovu se dalo k ledu. A konečně na začátku prosince jsme měli generálkový týden bez premiéry,“ vypráví představitelka hlavní role Charlotte Režná.



Pokud nemá herec možnost představení odehrát ve standardním režimu několikrát za měsíc a před diváky, hrozí, že spoustu věcí zapomene. „Texty písniček, tanec, to je to nejmenší. Ale větší problém je s tím, co dělá roli pro diváky zajímavou, vnitřní herectví, které se hledá dlouho. Když jsme měli první zkoušku po čtvrt roce, přišla jsem si jako robot. Zazpívala jsem, co jsem měla, byla jsem, kde jsem měla být, ale necítila jsem ten prožitek. Jak na představení pořád kutáme, musím přiznat, že teď naposledy už mi chyběla motivace. Trochu jsem s tím bojovala,“ říká muzikálová herečka, kterou občas ze současné situace přepadá pocit marnosti.





V Alfě vysílají představení online

Napilno mají všechny soubory. Opera už má za sebou zkoušky Janáčkova díla Věc Makropoulos, momentálně pracuje operetě Netopýr Johanna Strause. Činohra se připravuje na divácky velmi atraktivní představení Postřižiny podle knihy Bohumila Hrabala. První ze zkoušek se odehrála dnes dopoledne, další se konají zítra a v pátek. Na jevišti se představí Jana Ondrušková v roli Maryšky, Libor Stach jako Francin a svérázného Pepina si zahraje Michal Štěrba „Všechny soubory zkouší nová představení, ale také ta starší, aby je herci nezapomněli,“ říká tisková mluvčí divadla Martina Drbušková.



V některých starších inscenacích se zabydlují noví představitelé. To je případ baletu Labutí jezero. „V hlavních rolích páru Odetty/Odilie a Prince se nově představí Afroditi Vasilakopoulou a Justin Rimke, kteří jsou v Plzni v angažmá od roku 2018, a roli Rudovouse nastudoval Karel Audy. Stejně tak už zkouší nové obsazení muzikálu Billy Elliot. Změn doznají dětské role,“ podotýká Martina Drbušková.



Nezastavilo se ani dění v Divadle Alfa. Novinku Putování dobrého Hanse Böhma Evropou představilo na konci roku v přímém přenosu online na kanálu Alfa zírá. „Online premiéru bereme pouze jako ochutnávku, protože přímý přenos nemůže nahradit skutečný divadelní zážitek. Hned po otevření divadel plánujeme premiéru před diváky,“ říká ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.