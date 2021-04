Plynovkou střílel po policistech. Cítil jsem se napaden, tvrdí souzený

Dva policisté v civilu objevili ukradené auto Fiat Punto zcela náhodou 30. října na parkovišti v Kralovické ulici. V tu chvíli k nim přijížděl Volkswagen Golf, v němž seděl Hrdlička, žena a řidič. Jeden z policistů poznal, že se jedná o další kradené vozidlo.

Policisté se prokázali průkazy a chtěli, aby řidič zastavil. Ten ale začal couvat a snažil se ujet. Policisté se několikrát pokusili vůz zastavit, ale marně.

Pak se golf zastavil, zezadu částečně vystoupil Hrdlička a podle státního zástupce nejméně třikrát vystřelil směrem k policistům. Jeden z policistů střelbu opětoval. „Vypálil také tři rány, přičemž mířil do spodní části vozidla. Řidiči se pak podařilo ujet,“ uvedl státní zástupce Robert Merkun.

Hrdlička pak v autě zjistil, že je jeho jednadvacetiletá spolujezdkyně postřelená. Odvezli ji do jednoho z bytů, odkud zavolali záchrannou službu. Tam Hrdličku také policie zadržela.

Policisté po čtyřiadvacetiletém šoférovi, kterého dobře znali už z dřívější doby, pátrali. Nakonec na policejní oddělení přišel sám.

Za násilí proti úřední osobě se zbraní a za výtržnost navrhuje obžaloba pro Hrdličku nepodmíněný trest v délce dvou let.



Mladou dívku střelil policista do stehna. Použitím zbraně se zabývala Generální inspekce bezpečnostním sborů a případ odložila s tím, že nebylo shledáno protiprávní jednání policisty.

Obžalovaný se cítí nevinen. Ve vězení podle svých slov strávil asi 18 let, naposledy byl z vazby propuštěn loni v květnu.



„Bydlel jsem v Klatovech u přítelkyně, abych se tu nestýkal s kriminálními živly. Známý, kterého znám z kriminálu, mi nabídl, že mi prodá auto. Požádal jsem tedy známou, aby jela se mnou, že bude řídit auto, protože já jsem řídit nesměl,“ vysvětloval obžalovaný u soudu.

„Byl jsem propuštěný na podmínku. Věděl jsem, že když něco provedu, půjdu zpátky. Já jsem nekradl. Dělám všechno proto, abych se zpátky do vězení nedostal,“ tvrdil u soudu dvaačtyřicetiletý muž.

O původu auta prý nic nevěděl. „Najednou vyběhli k autu nějací dva muži a začali lomcovat s dveřmi. Vůbec jsem nevěděl, o co jde. Cítil jsem se napaden, nebylo mi příjemně. Chtěl jsem jim to vysvětlit. Přetahovali jsme se. Řekl jsem si o plynovku a demonstrativně vystřelil do vzduchu. Spolujezdkyně mi pak řekla, že jsem jí postřelil. Ale to já nebyl,“ tvrdí obžalovaný. Peníze za auto měl údajně v peněžence, která se mu při zásahu ztratila.

Soud pokračuje výslechy svědků.

V Plzni na Lochotíně se střílelo. (30. 10. 2020)