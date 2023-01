Zmatený srnec vběhl na silnici, přes plot už se nemohl dostat zpátky do lesa

Pravděpodobně někde u železniční zastávky Plzeň- Bolevec se v neděli srnec prosmýkl mezi ochrannými ploty až k silnici. Jak pak hledal cestu do bezpečí, pobíhal nejen v zeleném travnatém pásu vedle komunikace, ale i po samotné silnici. Dostat zvíře do bezpečí nebylo podle zvířecího záchranáře Karla Makoně nic jednoduchého.

Hlášení o zvířeti pobíhajícím u plotu, ale i v pomalém jízdním pruhu dostal v neděli Makoň hned několik. Když přijel na místo, zmateného srnce tam skutečně uviděl. Marně se snažil najít v plotě nějaký otvor, kterým by se protáhl do lesa.

„Dostat dospělé vystresované zvíře bezpečně v jednom člověku na druhou stranu plotu je poměrně adrenalinová záležitost. Díky kolemjdoucímu páru dvou mladých lidí se to povedlo, aniž by bylo třeba na místo volat policii a dočasně uzavřít provoz v obou směrech,“ řekl Karel Makoň.

Aby se zvíře dostalo ze silnice, záchranář potřeboval otevřít únikovou branku v plotu. „Byl jsem však daleko a nemohl jsem srnce obejít, aby neskočil do silnice. Naštěstí v ten moment jsem zahlédl na cestě kousek za brankou pár mladých lidí. Na dálku jsme se rukama a nohama domlouvali, co potřebuji. Pochopili to. Nadzvedli pohyblivý díl branky, podepřeli ho klackem a stáhli se do ústraní. Já pak opatrně natlačil srnce až do rohu oplocení a ten proběhl do lesa,“ popsal zásah zvířecí záchranář.

Podle Karla Makoně nejsou výjimečné případy, kdy se lesní zvěř dostane na silnice, i když jsou kolem nich vystavěné ploty. „Každý plot někde začíná a někde končí. U dálnic jsou takovými místy například sjezdy a nájezdy. I když ploty zvyšují bezpečí, řidiči se musejí soustředit na jízdu, být připraveni reagovat na nečekanou situaci v provozu a předvídat. Zvířata dokážou takové překážky oběhnout, je doba migrace,“ upozornil Makoň.

Navíc bezpečnostní úniková branka v plotu mezi Plzní a Třemošnou, do které zvířecí záchranář tlačil srnce, není podle něj na nejlepším místě.

„Přímo před vstupem je betonové koryto se šachtou pro zadržování dešťové vody, ve které byla voda a led. Zvíře tam nechtělo, muselo se hodně kousnout, aby vše přeskákalo. I pro člověka by takové koryto mohlo být v případě nouze překážkou,“ varuje po úspěšném zásahu Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni.