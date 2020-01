Hledá se muž, který se násilím dobýval do domů v Plzni, může být ozbrojený

„Hledaný muž je zhruba 170 až 175 cm vysoký, má krátce střižené vlasy. Na sobě měl tmavou bundu do pasu, světlé kalhoty, zřejmě džíny, a okolo krku silnější řetízek nebo několik řetízků,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Dodala, že policisté žádají občany, kteří by měli informace o hledaném, aby ihned kontaktovali linku 158.

„Vzhledem k tomu, že dotyčný může být ozbrojený, nedoporučujeme občanům, aby se ho pokoušeli zadržet,“ varuje mluvčí.

Ozbrojený muž se podle policie dožadoval vstupu do jednoho z objektů v Plzni Černicích. O jaký objekt jde, ale policie neupřesnila. Také nepodala bližší informace o tom, co přesně se stalo.

Podle serveru krimi-plzen.cz došlo dnes nad ránem v Černicích k vloupání do objektu jedné ze zdejších firem, do rodinného domu v Jeřabinové ulici a do dalších objektů, kde pachatel vykopával dveře. Údajně ho viděla jedna z obyvatele, která přivolala policii. Pachatel utekl přes ploty.