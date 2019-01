Personál nemocnice dostane nové barevné uniformy, bílí budou jen lékaři

Fakultní nemocnice v Plzni zahájila obměnu oblečení zaměstnanců. Základem jsou nové střihy, modernější materiály a náhrada světlých pastelových odstínů sytými barvami. Pacienti, kteří jsou zvyklí na světlé barvy, jsou prý překvapení.

Největší obměna se týká urgentního příjmu, jehož zaměstnanci se před několika týdny oblékli do tmavě modré barvy včetně kalhot i sukní. „Celou kolekci jsme postavili na výrazných barvách,“ popsala hlavní změnu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová.

Připomněla, že dětské sestry dál zůstanou lososové, všeobecné sestry a bratři budou nadále zelení, ošetřovatelky žluté, sanitáři budou modří. Rozdíl bude v tom, že světlounké pastelové barvy nahradí syté. Barevné haleny jsou vždy doplněny bílými kalhotami či sukní. Pro letní měsíce je nově možno použít i variantu šatů.

Změnu barev nepocítí lékaři, kteří budou stále pracovat v bílém oděvu. Dochází pouze ke změně střihu a složení materiálu.

„Dříve jsme měli zelené haleny a bílé kalhoty, dnes jsme komplet v tmavě modré. Střih je slušivější, oblečení se dobře nosí, je to pohodlné,“ popsala zdravotní sestra z urgentního příjmu a traumatologie oblečená v tmavě modré Jana Vanžurová.

Když sestřička nebo lékař vyjde v tmavě modrém obleku, pacienti jsou podle ní překvapení. „Jsou zvyklí na světlou, většinou jsou ale mile překvapení,“ popsala Vanžurová, která modrým oděvem nahradila zelenou halenu a bílé kalhoty.

„Doufám, že naše nové oblečení budou pacienti vnímat pozitivně,“ přeje si lékař centrálního příjmu Václav Svoboda.

Mašínová uvedla, že nemocnice sjednotila i všechny vedoucí nelékařské zdravotnické pracovníky jako jsou vrchní sestry. Nosit budou bílý oděv s lemováním okolo výstřihu, které je v barvě zelené či lososové, podle toho, jaký typ provozu řídí.

Důvodem obměny dodavatele, který pro nemocnici pracuje dvanáct let, byla podle Mašínové nejen vybledlost barev, ale i potřeba modernějšího materiálu a střihu.

Nové obleky jsou do véčka a nejsou propínací, ale převlékací přes hlavu a nemají vsazované rukávy. „Materiálem je bavlna s příměsí syntetiky. Splňuje to, že se v něm zaměstnanec nepotí, v létě totiž chladí a v zimě hřeje,“ popsala Mašínová. Připomněla i to, že na rozdíl od čisté bavlny se nemačká.

Neznamená to ale, že by najednou celá nemocnice dostala nové obleky. „To by bylo nehospodárné, uniformy se budou obměňovat postupně, za vyřazené prádlo zaměstnanci dostanou nové,“ sdělila Mašínová.

Vysvětlila, že i když je materiál barevný, dá se prát při vysokých teplotách od 60 do 90 stupňů. „Do výběrového řízení jsme si zadali barvy a materiál a zvítězil výrobce zdravotnických oděvů Clinitex s nejnižší cenou oděvů,“ popsala Mašínová. Pro nemocnici to podle ní neznamená navýšení nákladů vynakládaných ročně na oblečení zaměstnanců.

Takzvané přešacení nemocnice bude probíhat rok a půl a vyjde zhruba na deset milionů korun.