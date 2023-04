Architekti kritizují záměr kraje proměnit lázně v galerii bez návrhové soutěže

Vedení hejtmanství, v jehož režii revitalizace zchátralého objektu probíhá, schválilo výdaj prvních 32 milionů korun na architektonickou studii, demolice přístaveb a na přípravu soutěže na dodavatele rekonstrukce.

Podle plánu vedení kraje bude rekonstruovaný a přistavěný komplex sloužit zejména pro expozice a depozitáře Západočeské galerie. Hejtman Rudolf Špoták z Pirátů uvedl, že akce má být dokončena v roce 2026. Náklady se dosud odhadovaly až na dvě miliardy korun. Hejtman řekl, že kraj nebude na projekt vyhlašovat architektonickou soutěž.

V souvislosti s tím se však desítky architektů podepsaly pod otevřený dopis, ve kterém žádají, aby kraj své rozhodnutí přehodnotil a architektonickou soutěž vyhlásil. Zdůrazňují, že tento způsob je v praxi ověřená nejvhodnější a nejtransparentnější cesta k nejlepšímu možnému výsledku.

Jednejte zodpovědně, vyzývají architekti

Revitalizaci bývalých lázní zajišťuje Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK), jehož jednatelem je architekt Hynek Gloser. Ten při posledním jednání zastupitelům kraje oznámil, že na přípravě projektu už pro KCPK pracuje tým 12 architektů a projektantů vedený Evou Heyworth. „My v této chvíli připravujeme architektonickou studii a zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele demolice,“ řekl.

Společnost, která revitalizaci objektu provede, chce kraj vybrat metodou Design & Build (Navrhni a postav). Jedná se o způsob výběru, kdy investor zadá účel a stavebník dodá zakázku „na klíč“ včetně projektu.

Architekti nicméně ve svém stanovisku nepovažují za dobré rozhodnutí studii rekonstrukce kulturní památky a stavby mimořádného významu svěřit týmu architektky Evy Heyworth. „Absence jakékoliv soutěže při výběru autora architektonického řešení, které bude určující pro budoucí podobu objektu, a výstavba způsobem Design & Build zřetelně ukazují na prvořadý zájem Plzeňského kraje – rychlost výstavby,“ uvedli.

Signatáři dopisu požadující architektonickou soutěž připomínají, že ta se uskutečnila při plánování budovu pro galerii U Zvonu, a vzešel z ní velmi kvalitní návrh renomovaných architektů Kuby a Pilaře. Tento popud ale současné vedení kraje odmítlo a chce prostory pro galerii vybudovat v rámci revitalizace bývalých lázní.

Architekti napsali, že rozhodnutí vedení kraje respektují a podporují záchranu bývalých lázní. „Vyzýváme vás však, abyste postupovali zodpovědně a maximálně transparentně, a žádáme vás, abyste své rozhodnutí nevypsat soutěž ještě přehodnotili,“ uvedli v dopise.

Připomínají, že vzniku většiny významných budov v Plzni v 19. a 20. století předcházely architektonické soutěže, což se týkalo i bývalých lázní. „Jak konstatuje Česká komora architektů a jak ukazuje i zkušenost stále většího počtu měst, transparentní architektonická soutěž představuje nejlepší způsob, jak najít kvalitní řešení pro stavby, které podstatně ovlivní naše prostředí na řadu desetiletí,“ stojí v dopise.

Ten obsahuje také varování, že bez soutěže se zvyšuje riziko, že se realizuje nevhodné řešení.

Špoták nevidím ke změně důvod

Hejtman Rudolf Špoták v reakci na výzvu uvedl, že kraj postupuje podle pravidel pro nakládání s veřejným majetkem. „Nevidím na Design & Build nic netransparentního,“ odmítl pochybnosti o postupu hejtmanství.

Doporučení uspořádat architektonickou soutěž považuje za názor, který respektuje, ale ke změně postupu nevidí důvod. Tvrdí, že vzhledem k tomu, že se v případu bývalých lázní jedná o rekonstrukci, byl způsob výběru dodavatele formou Design & Build shledán jako efektivnější.

Krajský radní pro kulturu Libor Picka ze STAN řekl, že výhodou zvoleného postupu je časová úspora a lepší kontrola nad financováním akce. „Nespornou výhodou metody je, že se dodavatel postará jak o prováděcí dokumentaci, tak i o stavbu jako takovou,“ sdělil.

Připomenul, že Kulturní centrum Plzeňského kraje připravuje veškeré podklady pro vyhlášení výběrového řízení, které by se mělo uskutečnit v druhé polovině letošního roku. Do té doby má tým architektů a projektantů připravovat podrobný popis celé stavby. „Ten se předá potenciálnímu dodavateli, který nastaví cenu a podmínky a bude se ucházet o získání zakázky,“ konstatoval.

Architekt Petr Klíma, jeden z téměř čtyř desítek signatářů otevřeného dopisu, je přesvědčený, že pokud už tým architektů připravuje studii budoucí podoby objektu, v podstatě se tím obchází vypsání veřejné zakázky, kterou by studie na záměr za zhruba dvě miliardy měla být. „To, že to legislativa připouští, je jedna věc, ale rozhodně to není nejlepší způsob řešení,“ řekl.

Zdůraznil, že veřejná architektonická soutěž je osvědčeným způsobem, jak s tak významným projektem naložit.