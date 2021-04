Teoreticky všichni autisté mohou i na vysokou, říká šéfka speciální školy

Základní a mateřská škola při Fakultní nemocnici v Plzni je určena nejen pro hospitalizované děti. Učitelé se zde věnují i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobou nemocí či vývojovými poruchami chování a učení. Jsou zde i speciální třídy pro děti s vysoce funkčním autismem.



„Žáci k nám přestupují i během celého školního roku poté, kdy to psychicky neunesou na běžné základní škole. Vždycky mě v té chvíli mrzí i překvapí, že se o nás někteří rodiče dozvědí až ve chvíli krize,“ říká Alice Kozáková, ředitelka ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici v Plzni, a připomíná, že zápisy do prvních tříd začaly 1. dubna a budou pokračovat až do konce měsíce.