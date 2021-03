Slavnému malíři Václavu Brožíkovi napomohla ke studiu šťastná náhoda

Malíř Václav Brožík patří k nejuznávanějším českým umělcům. Jeho cesta vedla z chudých poměrů, do nichž se v roce 1851 narodil na samotě u Třemošné na Plzeňsku, až ke slávě v Praze a Paříži a šlechtickému titulu. Známý je zejména svými obrazy s historickou tematikou. V březnu uplynulo 170 let od jeho narození a v dubnu si připomeneme 120 let od jeho smrti.