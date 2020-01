Řidič natočil sedmisethlavé stádo siků, myslivci je nestíhají střílet

Video nasbíralo na Facebooku více než milion shlédnutí a své názory připojilo několik stovek diskutérů. Ty romantičtější dojímá krása stáda, ostatní jsou za jedno: „Tady pomůže jedině střílení.“

Velké stádo siků, které se podařilo natočit minulý týden, se v oblasti neobjevilo náhodně. Přemnožená zvěř se v okolí Líšťan pohybuje už od 80. let minulého století. Podle starosty obce Václava Humla se zde zhruba před deseti až dvanácti lety pohybovalo stádo daleko větší, až tisícihlavé.

Jelen sika je nepůvodní druh, který byl do Čech přivezen z Japonska. V 19. století byl vysazen do obory právě na severním Plzeňsku, v nedalekých Čeminech. Následně se po desetiletí šířil do volných honiteb v okolí. Postupně se dostal na Stříbrsko, Plasko, Žluticko i Karlovarsko.

Tam všude působí jeleni sika škody na polích a v lesích. Ředitel krajského ředitelství Lesů České republiky (LČR) v Plzni Ivan Klik potvrdil, že škody způsobené touto zvěří jsou ve zmíněných oblastech větší než ve zbytku republiky.

„Sika spolu s muflonem patří ke zvěři, která způsobuje v lesích vysoké škody okusem mladých stromků a ohryzem a loupáním kůry. Tím vzniká především budoucí poškození kvality lesního porostu a produkované dřevní hmoty. Skupina siků čítající sedm set jedinců, tak jak je vidět na videu, dokáže zničit mladou kulturu lesních dřevin beze zbytku,“ vysvětlil Ivan Klik.

V oblasti Líšťan je pět honiteb, které užívají myslivecké spolky či honební společenstva. LČR jim loni účtovaly škody ve výši téměř 58 tisíc korun. Od roku 2012 do 2019 to bylo celkem zhruba 700 tisíc korun.

Ačkoliv se škody v lese snižují, vlastníkům stoupají náklady na jeho ochranu. „Škody snižujeme zejména tím, že stavíme kolem mladých porostů oplocenky, aby se do nich zvěř nedostala. Náklady na takové zabezpečení dosahují milionových částek,“ uvedl Klik s tím, že kvůli kůrovcové kalamitě je v celé České republice nutné vysazovat nové lesy a tím logicky stoupají i náklady na jejich ochranu.

Jediným řešením, jak počty přemnožené zvěře dostat zpět do rovnováhy a tam je také dlouhodobě udržet, je její lov. Sika totiž na Plzeňsku nemá žádného přirozeného predátora. Jediným nepřítelem je tedy člověk.

Ročně se v okolí Líšťan uloví přes 1 500 kusů siků

V posledních letech se v okolí Líšťan uloví více než 1 500 kusů siků ročně. „Využíváme všech legislativních možností ke snížení stavu siky a zvyšujeme se státní správou tlak na honitby, aby více lovily,“ upozornil ředitel.

„Naši myslivci je střílejí, ale nestačí to. Problémem je určitě také to, že členů je málo, mladí o myslivost zájem nemají,“ přiznal starosta Líšťan. Myslivci, které oslovila MF DNES, se k tématu odmítli vyjádřit.

Problémem se řadu let zabývá i odbor životního prostředí na Městském úřadě v Nýřanech a Krajský úřad Plzeňského kraje.

„Situace na Líšťansku je výjimečná. Snažíme se nastavit rovnováhu, ale příliš se to nedaří. S myslivci jednáme, plán lovu plní. Situace se posouvá k lepšímu, ale není to optimální. Nelze tento problém vyřešit ani v horizontu jednoho roku. Je nutné, aby myslivci mohli střílet více,“ je stejného názoru také Jiří Peterka z úseku myslivosti a lesnictví krajského úřadu.