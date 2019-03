Dýšina odmítla desetimilionovou investici do vlakové zastávky v centru

Nové nádraží chce stát postavit u viaduktu do Nové Hutě asi 150 metrů od ulice Přátelství u bývalého házenkářského hřiště. Zastupitelé ale jeho vybudování v uplynulých dnech odmítli, s čímž nesouhlasí opozice a Okrašlovací spolek Dýšina. Problém se má rozetnout na mimořádném zastupitelstvu.

Vše odstartovala právě probíhající rekonstrukce železniční tratě Ejpovice – Radnice, kde by mělo přibýt spojů. Kraj slibuje hodinový rozestup mezi vlaky oproti zhruba dvouhodinovému v současnosti.

„Takže ve finále po započítání autobusů by mohla Dýšina počítat s veřejnou dopravou každou půlhodinu,“ uvedl Pavel Purkart z firmy Poved, která organizuje veřejnou dopravu v kraji.

Součástí rekonstrukce trati by právě mohlo být i nové nádraží v centru Dýšiny namísto zastávky Dýšina-Horomyslice, u které bydlí jen 16 stálých obyvatel. Kolem zhruba kilometr vzdáleného zamýšleného nádraží jich ale žije násobně víc a ještě je v plánu nová zástavba.

„Jsme rádi, že Správa železniční dopravní cesty se pro rekonstrukci rozhodla, lokální tratě se modernizují spíš výjimečně. Je ale škoda, že Dýšinští odmítají vybudování nového nádraží, které by nárůstem cestujících veřejnou dopravu zefektivnilo,“ posteskl si krajský radní pro dopravu Pavel Čížek.

Starosta Dýšiny Jaroslav Egrmajer uvedl, že zastupitelé v minulých dnech rozhodli, že nechtějí zrušit zastávku Dýšina-Horomyslice a nahradit ji novou, která by byla poblíž centra Dýšiny. Ještě ale není celá věc uzavřená, část zastupitelů totiž navrhla k tomuto bodu uspořádat mimořádné zastupitelstvo.

Podle Čížka část lidí z Dýšiny nyní chodí na zastávku Chrást u Plzně. Střed obce, kam patří Nová Huť a centrum, to má na železniční zastávku do Horomyslic poměrně daleko. „Pro ty by bylo nové řešení vstřícnější,“ uvedl Čížek.

Egrmajer ale tvrdí, že přesunutí zastávky by při zachování stávajícího množství autobusových spojů nové cestující nepřineslo. Smyslem reformy dopravy v kraji ale není zachování autobusových spojů, ale maximální využití vlaků, což podle Purkarta ukládá zákon. Ten říká, že vlak je základ a autobus je doplněk. A tam, kde je to možné, by měl kraj omezit autobusy jezdící ve stejných časech jako vlaky, což je případ Dýšiny. Jen tak se podle zástupců kraje dají efektivně využít veřejné prostředky.

„Než se vše začalo připravovat, byl ale slib, že zastávka Dýšina-Horomyslice nezmizí, ale jen přibude další poblíž centra,“ sdělil starosta. Dvě zastávky 900 metrů od sebe jsou ale v rozporu se záměrem vlaky zrychlit, což ukázala pozdější studie Povedu.

Starosta uvedl, že rozhodnutí zastupitelů se zastává stálých obyvatel Horomyslic, kteří by museli chodit asi kilometr na vlak. Je vstřícné také k zaměstnanců průmyslového areálu, který je přímo vedle zastávky.

Čížek ale sdělil, že zaměstnance industriální zóny by kraj obsloužil autobusy, které staví z opačné strany, než je železniční zastávka. Vzdušnou čarou jsou vzdálené asi kilometr. Z Horomyslic tam ale nevede cesta.

„Kdyby kraj k fabrice vypravil víc autobusů, věřím, že by víc zaměstnanců jezdilo autobusem, ale lidé z Horomyslic by museli chodit zhruba kilometr na vlak,“ popsal Egrmajer.

Okrašlovací spolek je pro vybudování zastávky v centru

Podle Jaroslavy Nesvadbové, předsedkyně Okrašlovacího spolku Dýšina, jehož třicet členů se přimlouvá za vybudování zastávky v centru, se zachováním stávajícího stavu hodí přes palubu velká část obce, která by po vybudování nového nádražíčka měla vlak blíž. Navíc by obec přišla o desetimilionovou investici.

„Řešením je zlepšení situace Horomyslických. Okrašlovací spolek navrhuje, že by se kolem trati vybudovala pro Horomyslické cestička, kterou by lemovaly lampy. Protože když jdou do Dýšiny na nejbližší autobusovou zastávku, je to životu nebezpečné. Cesta totiž není osvětlená, je to tam úzké, protože všude kolem jsou nálety,“ popsala Nesvadbová.

„Radnice by měla říci: Výměnou za to, že přijdete o jedinou dopravu, vám něco nabízíme. Horomysličtí si totiž připadají odstrčení i kvůli tomu, že kolem nich jezdí nadměrnou rychlostí lidé na golf, je tam obrovský provoz a teď mají ještě přijít o vlak,“ popsala situaci Nesvadbová, podle níž je chybou i to, že se o věci s obyvateli nediskutuje.