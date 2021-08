Blíží se Den D pro Americkou třídu v Plzni, část se jí zavře pro auta

Ve směru od Radbuzy na západ ke Klatovské třídě už auta neprojedou, a to od kruhové křižovatky po Klatovskou třídu. V opačném směru bude uzavřený průjezd mezi Škroupovou a Resslovou ulicí. Průjezd vozů dopravních podniků a dopravní obsluhy bude zachovaný. Informoval o tom náměstek primátora Plzně pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09).

Cílem je zklidnit provoz v centru Plzně, zlepšit podmínky pro veřejnou dopravu a pomoci tomu, aby Americká třída získala časem ráz městského bulváru. Úsekem Americké třídy, kde bude doprava omezená, dosud projíždí ve všední dny v průměru 15 tisíc aut.

Naprostá většina ulici využívá jen jako tranzitní trasu a nemá zde cíl cesty.

Zklidnění provozu na Americké třídě připravovala radnice zhruba 18 let. Už od 90. let to ale zástupci města slibovali. Tento záměr používali i ke zdůvodňování dvoumiliardové investice do stavby kapacitní komunikace v ulici U trati, která je rovnoběžná s Americkou třídou.

Po uzavření části ulice mezi Mrakodrapem a křižovatkou U Práce se zvýší počet vozů na objízdných trasách. Podle zástupců města by ale nemělo zklidnění Americké třídy působit vážnější komplikace v provozu. Michal Vozobule věří, že část řidičů se změně přizpůsobí, než se po prázdninách vrátí plný provoz.

„Na uzavření Americké od 23. srpna si před zářím mohou alespoň někteří zvyknout, bude čas, aby to vešlo v obecnou známost,“ řekl. V příštím týdnu se bude na Americké osazovat nové dopravní značení. Náměstek připouští, že zejména v dopravních špičkách může být zklidnění Americké znát na zvýšeném počtu aut například na křižovatce Klatovské třídy a ulice U Trati.

„Ale nebude to nic, proč by měl provoz kolabovat. V křižovatkách bude o trochu víc aut a my se budeme snažit mírně přizpůsobit jejich režim nové situaci tam, kde to bude možné,“ vysvětloval.

Náměstek upozorňuje, že změny v intenzitě dopravy se v podobných případech rozprostřou v širším území a netýkají se jen nejbližšího okolí. „Změna chování lidí se neprojevuje až přímo v místě, ale začíná už v momentě, kdy se na cestu vydávají. Pokud bude uzavřená část Americké, neznamená to automaticky, že bude trvale přetížená Prokopova ulice,“ tvrdí.

Negativní stanovisko policie neznamenalo veto

Poukazoval na skutečnost, že v nedávné době byl uzavřený průjezd Šumavskou ulicí nebo Goethovou ulicí a žádné problémy pak nevznikly.

Nicméně Policie ČR letos v květnu k plánovanému zklidnění provozu na Americké třídě vydala negativní stanovisko. „Je předpoklad významného přenosu intenzity motorových vozidel z úseku s omezením na objízdnou trasu po ulici U Trati,“ stojí ve vyjádření. To připomíná, že dopravní situace na křižovatce Na Belánce je již v současné době z pohledu kapacity křižovatky nevyhovující.

Podle policistů po omezení provozu na části Americké naroste také provoz ve Smetanových sadech, Jungmannově ulici, Kopeckého sadech a v ulicích Pražská, Prokopova, Purkyňova, Koperníkova, Tyršova nebo Jízdecká. Policie ale v případě zklidnění Americké neměla právo veta.

Uzavřený úsek čekají úpravy i širší chodníky

Její stanovisko bylo pouze doporučující a rozhodující slov měl magistrát. Dopravní specialista Správy veřejného statku Ondřej Vohradský připomenul, že omezení provozu na Americké třídě by se mohlo projevit zvýšením provozu na křižovatce ulic Samaritské a Zborovské.

„Tam na to reagujeme výstavbou světelné signalizace, která by měla být do konce prázdnin v provozu,“ sdělil. Vohradský považuje za důležité, že omezení dopravy na Americké bude impulsem ke změně dosavadního rázu komunikace a podporou k oživení společenského života v oblasti.

„Na některých místech se počítá s rozšířením chodníků. To umožní doplnit stromy do aleje,“ konstatoval. Vohradský poukazuje na dosavadní poznatky ze zklidňování provozu v centru Plzně. „Nabízí se například srovnání s Riegrovou ulicí. Ta byla dřív průjezdná a po obou stranách silnice tam parkovala auta. Je z ní pěší zóna a vypadá mnohem lépe,“ konstatoval.