Tvrdý střet vedení Plzně se starostou městského obvodu o vodu pro Bolevák

Vedení města vyzvalo Aleše Tolara k omluvě za šíření nepravdivé informace a ke stažení jeho textu ze sociální sítě. Zástupci města, Vodárny Plzeň i firem, které se na vybudování systému podílely, zdůraznili, že při páteční akci byla použita vyčištěná voda z Berounky, která byla v zásobníku systému.

Použití vody přímo z řeky nebylo možné, protože byla v důsledku dešťů zkalená. Představitelé města o této skutečnosti veřejně informovali při páteční akci.

Kandidát na primátora Plzně za hnutí Starostové a nezávislí Aleš Tolar. (12. 8. 2022)

Primátor Plzně Pavel Šindelář z ODS řekl, že pokud se Tolar neomluví a sporný text neodstraní, město připraví podklady pro podání občanskoprávní žaloby.

Starosta Tolar v reakci na to sdělil, že si stojí za tvrzením, že byla při slavnostním zprovoznění napouštěcího systému použita pitná voda. Viděl za tím lež motivovanou blížícími se volbami a snahou o prezentaci koalice SPOLU.

Použití pitné vody nicméně odmítli zástupci Vodárny Plzeň i společnosti ENVI-PUR, která se na vybudování systému podílela.

„Zkoušky technologie úpravny vody pro Velký bolevecký rybník probíhaly pod vedením dodavatele technologického vystrojení, firmy ENVI-PUR, a to v úterý 13. září a ve středu 14. září. Během těchto zkoušek byla upravena voda z řeky Berounky a naplněna akumulační nádrž o objemu 15 metrů krychlových. Testováno bylo i čerpání do Velkého boleveckého rybníka. Od čtvrtka 15. září došlo z důvodu dlouhotrvajících dešťů k zakalení řeky Berounky a překročení povoleného limitu zákalu, při kterém je technologie z bezpečnostních důvodů odstavena,“ uvedl technický ředitel Vodárny Plzeň Josef Máca.

V pátek tak podle jeho vyjádření technologie nemohla být spuštěna, ale do Boleváku se čerpala upravená říční voda shromážděná při testování v předchozích dnech.

Primátor Šindelář prohlásil, že město bude trvat na požadavku, aby starosta Tolar smazal svůj sporný příspěvek a omluvil se. Jestliže se to nestane, město se podle primátora bude muset domáhat nápravy právní cestou.

Pokud by se město nebránilo, podle primátora by to u části občanů mohlo vyvolat pocit, že Tolarem prezentované informace jsou pravdivé. „Netěší mě, že takové kroky město Plzeň musí podnikat, nicméně z hlediska reputace města to považuji za nezbytné,“ doplnil primátor.

Starosta Tolar uvedl, že nadále trvá na svých prohlášeních. „A věřím svým zdrojům informace, které nebudu prozrazovat. Jsem připraven čelit i případným právním krokům, které město zmiňuje,“ uvedl. Tvrdí, že má informace, že byla pitná voda do zásobníku systému doplněna před páteční akcí.

