Startuje akce, která přivede vodu z Berounky do vysychajícího Boleváku

V září by měla hladina roky vysychajícího plzeňského rybníka Bolevák přestat klesat a po nějakém čase by se mohla začít i zvyšovat. Dlouhodobě. Zástupci města k tomu udělali jeden z posledních důležitých kroků. Primátor Pavel Šindelář podepsal smlouvu s jednatelem společnosti STAVMONTA o stavbě, která přivede do rybníka vodu z Berounky. Město to bude stát 60 milionů korun.