Japonský dirigent Chuhei Iwasaki zval krajany do Plzně na pivo i hudbu

Projekt pro japonskou společnost, která propaguje různé destinace, vznikl za podpory agentury pro propagaci cestovního ruchu Czech Tourism, společnosti Plzeň Turismus a Plzeňského kraje.



„Pozval jsem turisty do Plzně a propagoval jsem místní kulturu, zejména hudbu představovanou Plzeňskou filharmonii. Ale také jsem je zval na bohatou historii a zajímavou architekturu v čele s kostelem svatého Bartoloměje na náměstí. Každopádně jsem mluvil o tom, že jde o místo, které rozhodně stojí za návštěvu,“ řekl Chuhei Iwasaki.



Sám by byl moc rád, kdyby do Plzně mířilo ještě více turistů.



„Já si myslím, že musíme spojit síly, aby Plzeň byla top turistickým cílem. Vzpomínám si, když před deseti lety začala hrát fotbalová Viktoria Plzeň výborně, bylo to jako blesk pro celou republiku. Ta začala tento region více vnímat. A já bych chtěl, aby tomu tak bylo pořád. Důležité je, aby tady turisté zůstali více než jeden den. V Čechách je hodně kvalitní jídlo a pivo, což má smysl. Je tady také zachováno obrovské množství památek. Lidé se mohou dívat na stavby, které pocházejí ze středověku a jako zázrakem unikly zničení. Jako Japonec jsem šťastný, že tady žiji,“ konstatuje dirigent.



Velmi si považuje, že byl osloven, aby do města, kde pracuje, zval své krajany. „Je to pro mě velká čest. Jsem Japonec žijící v České republice a pracující v Plzni. Jestli si opravdu zasloužím propagovat Plzeň pro své krajany, tak je to pro mě super,“ dodal.



Natáčení v pivovaru i při zkoušce

„Natáčení je pro japonskou společnost, která propaguje různé destinace, tedy i Českou republiku. Filmuje se po celé České republice. Dva natáčecí dny se odehrály i v Plzni. Točilo se v pivovaru, který má japonského majitele, a také vznikly záběry zkoušky Plzeňské filharmonie. Vzhledem k tomu, že je video pro Japonce, rozhodli jsme se, že je do Plzně pozve dirigent Chuhei Iwasaki. Japonci nejsou nejrozšířenější národností, která k nám jezdí, ale míří jich sem poměrně dost. Naše aktivity cílí na různé trhy a tenhle je rozhodně perspektivní,“ uvedla Martina Chomátová z Plzeň Turismus.



Plzeňská filharmonie má za sebou zvláštní sezonu, kdy kvůli epidemii koronaviru nemohla odehrát mnoho koncertů.



„Poslední dva abonentní koncerty sezony se uskuteční 10. a 17. června. Můžeme je odehrát za dodržení určitých podmínek. Kapacita sálu v Měšťanské besedě je poloviční, všichni návštěvníci musí přinést potvrzení o prodělání nemoci covid-19, absolvování testu nebo očkování,“ říká Pavel Bouda z Plzeňské filharmonie.



Standardní sezona začíná 16. září. „Doufáme, že bude lepší než ty dvě předchozí. Věříme v to nejen my, ale hlavně naši abonenti, kteří už nám volají a těší se,“ dodává.