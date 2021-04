Češi mají v hudbě proti Japoncům odvahu, říká nový plzeňský šéfdirigent Iwasaki

Co pro vás znamená fakt, že jste se stal šéfdirigentem Plzeňské filharmonie?

Být šéfdirigentem je pro každého dirigenta ta největší čest. Ovšem když jste v angažmá, a zvláště v pozici šéfa, máte ještě jiné starosti. Je třeba se postarat o celou sezonu, o dobrou psychickou stránku muzikantů, aby byl repertoár vyvážený a zajímavý pro posluchače. Je s tím spojeno hodně zodpovědnosti, ale samozřejmě to přináší i více možností. Je to poprvé, kdy jsem na pozici šéfdirigenta u symfonického orchestru. Těším se, ale zároveň mám respekt.



Mám totiž obavy, že když se nebude prezentovat současná hudba, stane se z vážné muziky jenom takové muzeum.