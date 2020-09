Matásek na jeviště poprvé nakoukl v Plzni, jako malý se divadla bál

Co vás v dětství na západ Čech vůbec přivedlo?

Můj táta pracoval po škole v plzeňském divadle dětí Alfa jako scénograf, takže já jsem svoje první inscenace viděl tady. Tehdy už jsem divadlo vnímal, bylo mi nějakých pět šest let. Táta tady působil docela dlouho. Když jsme sem za ním jezdili, bydleli jsme u něj na herečáku. Na něj mám ještě jednu vzpomínku z pozdější doby. Když jsme jednou jeli někdy na konci osmdesátých let na kola na Šumavu, zastavila nás v Plzni policie. Táta vylezl z auta a ptal se, co se děje. Řekli mu, že se tam bourá dům. A byl to přesně ten, kde měl táta svůj kutloch a byly tam dílny divadla dětí. Měli jsme ještě možnost se s budovou rozloučit.