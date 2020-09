Triumf lásky je temný, ale osloví i pětileté, láká do Plzně Francouz

Triumf lásky uvádí na plzeňském festivalu Divadlo už v sobotu 12. září od 20:00 v hlavní sále prostoru DEPO2015. „V podstatě je to představení pro děti. Osloví to však nejen děti, ale všechny vnímavé diváky. Jedná se o muzikál, který původně vychází z pohádky bratří Grimmů,“ popisuje francouzský režisér.

Představení přibližuje jako příběh o lásce a neštěstí. Olivier Py tentokrát vedle textu napsal i hudbu, což prý současný ředitel festivalu v Avignonu učinil úplně poprvé.

„Je to pohádka, ale velice temná. Vypráví o mnoha současných záležitostech, třeba o místě žen v dnešní společnosti. Triumf lásky popisuje příběh mladé dívky zavřené ve vězení. Nemá totiž právo milovat toho, koho miluje. Sedm let zůstává uzavřená v temnotě. Když se kvůli živelné katastrofě se dostane ven, celý svět je zničený a ona prochází troskami, aby se znovu setkala s tím, koho miluje,“ naznačuje příběh, který čeká návštěvníky festivalu.

Francouzský režisér Olivier Py

Představení je prý vhodné pro děti od sedmi osmi let. „Na premiéře jsem ale měl skvělá pětiletá dvojčata a show je okouzlila. Osloví to asi i mladší, doprovází to totiž velice zábavná hudba,“ uvažuje významný francouzský režisér, který dlouhé roky vedl pařížské divadlo Odéon.

Není to poprvé, co jej oslovila poetika bratří Grimmů. „Jejich pohádky jsou velice temné. Zároveň je velice lehké přizpůsobit si je a vysvětlit po svém. Jejich dílo je totiž po scenáristické stránce velice hrubé, téměř bez stylu. Můžete si do toho tedy dosadit svůj vlastní. Dají vám jen pole a pro vás je jednoduché si s tím pak poradit po svém,“ uzavírá režisér.

Po představení je na jevišti DEPO2015 od devíti večer v plánu beseda s uměleckým týmem. Divadelní přehlídka v Plzni potrvá až do čtvrtka 17. září.