V Železné Rudě bourají zchátralou bývalou kavárnu, nahradí ji zeleň

Torzo opuštěné budovy bývalé kavárny Espresso bylo v horském městečku nepřehlédnutelné. Stálo přímo proti dominantní železnorudské památce, kostelu Panny Marie Pomocné z Hvězdy, dělila je jen silnice.

„Konečně! Hyzdila město 30 let a nikdo s tím nedokázal nic udělat. Podařilo se nám získat budovu do majetku města, vyřešili jsme složité majetkové poměry s pozemky, získali všechna potřebná povolení i demoliční výměr. Je to úžasný den pro Železnou Rudu,“ shrnul tamní starosta Filip Smola, když speciální bagr začal nakládat na nákladní auto první kusy zbouraného objektu.

Poslední roky byla rozpadající se stavba obehnaná plotem.

Kvůli odstranění děsivé stavby jednali představitelé šumavského městečka i s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, s lidmi z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových i Ředitelstvím silnic a dálnic, protože kolem stavby vede silnice první třídy.

„Děkujeme všem, kteří nám drželi palce, aby se odstranění povedlo. Setkali jsme se i s tím, že se naše úsilí snažili někteří zhatit,“ podotkl starosta Smola.

Místostarosta Filip Brož odhadl, že demolice budovy a základní terénní úpravy by se měly vejít do milionu korun.

A co bude s místem dál? Budovu na náměstí nahradí zeleň a v blízké budoucnosti i park.

„Na konci příštího roku by měly být hotové všechny terénní práce. V roce 2022 si tu dokážu představit zelenou plochu s lavičkami, květinovou výzdobou i park s kašnou, který bude lákat k odpočinku,“ vysvětlil starosta plány na další úpravy náměstí.

I když je kvůli dopadům koronaviru v kase Železné Rudy výrazně nižší částka, než s jakou město počítalo, na úpravu středu městečka by se peníze měly najít.

První velká etapa přestavby náměstí skončila už loni. Týkala se náměstí u kostela, kde je nové osvětlení, chodníky, odpadkové koše a lavičky. Ty vyrobili pracovníci městských technických služeb z dřeva napadeného kůrovcem.