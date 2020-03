V Železné Rudě začne oprava průtahu, zkomplikuje cestu do Německa

Řidičům se ale stavbou průtahu na víc než dva měsíce zkomplikuje cesta do Německa. Stavba průtahu je rozdělena na tři etapy a přijde zhruba na 100 milionů korun. Podle plzeňské oblasti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) budou všechny etapy hotovy do pěti let.

„Stavba hned na začátku na 11 týdnů uzavře silnici I/27 v Klatovské ulici mezi železničním přejezdem a mostem přes řeku Řezná,“ uvedl starosta Železné Rudy Filip Smola.

„To vyvolalo velké emoce nejen mezi místními, ale také mezi občany Sušice a okolí, kteří tudy jezdí za prací do Německa. Bez uzavírky ale není stavba realizovatelná,“ dodal. Pro rekonstrukci inženýrských sítí budou potřeba třímetrové výkopy.

Klatovská ulice prochází celým městem a jezdí po ní desítky tisíc aut měsíčně. „Díky stavbě vzniknou nové osvětlené přechody, podél silnice chodníky a osvětlení, na které čekáme roky. Pevně věřím, že lidé uznají, že i železnorudští občané, a hlavně děti, mají právo na bezpečný pohyb po městě,“ řekl starosta. Radnice bude maximálně tlačit na to, aby byla uzavírka co nejkratší.

Železná Ruda bude mít krásnější centrum.

Řidičům podle Smoly nejvíce vadí objížďka, která jim cestu prodlouží o 30 kilometrů. Její trasu nestanovilo ŘSD ani město, ale kraj a policie.

„Lidé se ptají, proč není možné využít ulice U Vodárny a Na Samotách. Trasa je z podstatné části soukromá, přičemž vlastníci, kteří ji získali v restituci, žijí v cizině a nekomunikují,“ řekl místostarosta Petr Najman. Podstatnějším důvodem je ale to, že část této trasy není vedena jako komunikace.

První část průtahu přijde na 25 milionů korun, obec zaplatí třetinu. Půjde o složitou úplnou rekonstrukci zhruba půl kilometru dlouhé silnice.

S bouracími pracemi se začne v březnu, stavba musí být hotova do 30. října. Druhá etapa oprav v úseku od kolejí k hotovému kruhovému objezdu naváže hned v roce 2021. Potrvá dvě stavební sezony, dokončuje se její projekt. Její součástí bude revitalizace náměstí za deset až 20 milionů korun.

Poslední etapa průtahu s chodníky povede z Rudy směrem k hranici.