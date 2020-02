Z mapy Plzeňského kraje mizí minipivovary a žádný nový speciál nepřibyl

„Určitě je to škoda. Chceme spíše, aby pivovary vznikaly. Když pak skončí takový, který je větší, a má pro region takhle velký význam, je to ještě horší. Z hlediska zaměstnanosti a pivní kultury tím region trpí,“ okomentovala výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová prozatímní konec pivovaru v Koutě na Šumavě.

Ten patřil k největším v kraji a jako jediný působil na Domažlicku.

„Malé pivovary jsou součástí našeho pivního rybníčku, takže mě mrzí, když některý z nich zmizí. Je to asi signál, že některé budou zanikat, aby další mohly vzniknout. Možná dojde k určité obměně. Je to stejné jako u hospodských. Jde o náročné řemeslo, u něhož je složité vydržet delší dobu. Proto někteří jeho nositelé obor opustí a jdou jinou cestou,“ konstatuje Ferencová s tím, že za posledních deset patnáct let byl boom minipivovarů obrovský.

„Každý týden vznikal jeden. Do budoucna se to bude měnit. Ti pivní nadšenci musí mít pokračovatele. Pivovarnictví je složité z hlediska daňového, finančního i administrativního. Jde o enormní zátěž. Pokud ten člověk není vyloženě pivovarský srdcař, tyhle okolnosti jej mohou odradit,“ doplňuje.

Vlastní pivo přestal před čtyřmi lety vařit také nejstarší minipivovar v Plzni, kterým byl od roku 2002 ten U Rytíře Lochoty. Restaurace je otevřena i nadále, její speciální pivo už tam ale k dostání není.

Hospodským by pomohla jednodušší legislativa

Zatím nejde říct, zda půjde o dlouhodobější trend, ale některé známější pivovary skončily letos i v jiných koutech republiky. Podle Ferencové to není kvůli novým legislativním podmínkám. Spíše se na tom mohly podílet některá starší opatření.

„Myslím, že provozovatelé pivovarů dostali nedávno hned několik ran. Týká se to především těch s restauračním provozem. Někteří majitelé si stěžují například na zákaz kouření nebo zavedení EET. Možným řešením, jak krachy pivovarů zastavit, by mohlo být zjednodušení legislativy. Tak, aby majitel nemusel být ráno výrobní ředitel, dopoledne ředitel celého pivovaru a odpoledne obchodní ředitel, který ještě pivo rozváží po okolí a hledá nové zákazníky,“ sděluje Ferencová. V republice je prý stále velký prostor pro to, aby nové podniky mohly vzniknout.

Zvednout by se zřejmě během letošního roku mohl i počet malých pivovarů v plzeňském regionu. Jeden projekt je v přípravě ve Zbiroze. Už v červenci by město Domažlice rádo zprovoznilo minipivovar v bývalém pivovarském areálu. Momentálně hledá provozovatele.

„Na základě jednání s možnými provozovateli restaurace rozhodneme v dubnu o konkrétním způsobu pronájmu těchto prostor,“ nastiňuje plán radnice místostarosta Stanislav Antoš.