Muž si v bazénu natáčel dívku, jak se převléká. Hledá ho policie

Událost z minulého týdne potvrdila policejní mluvčí Dagmar Brožová. „Pátráme po muži, který v plaveckém bazénu, konkrétně ve společných prostorách, nahrával na mobilní telefon dívku, jak se převléká v kabince,“ uvedla mluvčí.

Podle serveru Novinky.cz šla čtrnáctiletá dívka do převlékárny, která je pro ženy a muže společná. Za ní do vedlejší kabinky vstoupil muž. Dívka se ho bála, připadal jí, že se na ni divně dívá. Po chvíli prostrčil ruku pod kabinkou a vytáhl mobil.

Školačka se lekla, začala křičet a utekla vše oznámit na recepci. Podle Novinek nikdo ale policii nekontaktoval a dívku poslali domů. Na policii se obrátila až její sestra, které vše vystrašená dívka řekla.

Ředitel bazénu Tomáš Kotora se odmítl k věci jakkoliv vyjádřit s tím, že případ šetří policie a vedení bazénu s policií plně spolupracuje. Poskytlo jí například záznam z kamer.

„Na nich je zaznamenáno, co jsme dělali my a co dívka, že například předčasně opustila bazén. Celý příběh je úplně jiný, než jak je podáván médii. Není popsán tak, jak se skutečně stal. Je to podáno jen z pohledu nezúčastněných osob,“ reagoval ředitel.