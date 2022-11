Přeštice stoply výstavbu bazénu, kvůli vysokým energiím i samotné stavbě

Kdyby ale Přeštičtí více podpořili garnituru kolem bývalého starosty Karla Naxery z TOP 09, jehož strana skončila až třetí, sen by se jim zřejmě splnil. Město teď vede koalice Společně 2022 v čele s nynějším starostou Tomášem Chmelíkem a seskupení Občanský hlas-SNK, kde lídrem byl někdejší starosta Antonín Kmoch, který se stal místostarostou.

„Projekt jsme analyzovali a došli jsme k názoru, který přijala rada, že jsme nuceni ho pozastavit,“ sdělil Chmelík. Důvodem stopky jsou podle něj investiční náklady, které měly být původně 130 milionů korun, ale už se vyšplhaly na zhruba 200 milionů korun.

„Dotace, která je 90 milionů korun, tedy nedosahuje ani poloviny nákladů,“ přiblížil starosta. „Pokud by byl poměr 90 milionů dotace a 130 milionů celkové náklady, pak by projekt byl pro město naší velikosti ještě únosný,“ myslí si. Roli podle něj hrál i fakt, že město by muselo přijmout úvěr ve výši kolem 100 milionů korun.

Bývalého starostu zastavení projektu mrzí

„Za aktuálních úrokových podmínek, když bankovní trh stagnuje a máme informace, že města se do úvěrování nevrhají, to není vhodné,“ doplnil starosta s tím, že proti projektu hovořily i provozní náklady ve výši tři až 3,5 milionu korun ročně.

„Zhodnotili jsme, že bychom velmi výrazně zasáhli do rozvoje města na budoucí roky a to jsme nechtěli,“ shrnul Chmelík. Před volbami, kdy byly náklady mnohem nižší, prý pro projekt byl a jednalo se o jeden z bodů předvolební kampaně.

Bývalý starosta Karel Naxera po volbách sdělil, že ho stopnutí projektu, který dotáhl s kolegy téměř do finále, mrzí. „My jsme všechny věci k výstavbě bazénu připravili, 11. října jsme se setkali s panem Kmochem a s panem Chmelíkem, abychom vyslechli závěry studie optimalizace provozních nákladů. Stačilo říci radě, aby schválila podmínky soutěže a začal se soutěžit zhotovitel stavby,“ konstatoval Naxera s tím, že TOP 09 bude v novém zastupitelstvu pro bazén hlasovat. „Co budou dělat kolegové je jejich zodpovědnost,“ uvedl Naxera.

Když prý jako starosta před osmi lety přebíral město, ve fázi přípravy byly čtyři projekty, nyní je jich čtyřicet. Jedním z nich je právě bazén. Na otázku, zda není škoda odmítat dotaci, Chmelík odpověděl, že už před deseti lety město výstavbu s dotací zvažovalo a z projektu také sešlo.

Chmelík je si vědom toho, že se ozvou negativní reakce. „Mám pochopení pro to, že někteří lidé zastavení projektu neakceptují, protože chtíč po bazénu je tu dlouholetý, ale setkávám se i s opačnými názory lidí, kteří na peněženkách doma vidí, jak razantně stouply ceny energií,“ uvedl Chmelík.