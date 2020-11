Za pornografické fotky postižené dcery a její znásilnění dostal muž 6 let

Muž dceru podle soudního spisu minimálně od roku 2018 do letoška fotil a natáčel v choulostivých situacích a následně její snímky nabízel na serveru s erotickou tématikou.

„To jsem skutečně dělal, ale nevím proč, vyplynulo to ze situace. Bylo to většinou po večerech, líbilo se mi, že lidi na těchto serverech se mi sami ozývali, nebyl jsem to já, kdo musel zahajovat konverzaci,“ řekl u soudu obžalovaný.



Muž vypověděl, že dceřiny snímky měnil za fotografie jiných dětí, lidem také posílal videosoubory zachycující pohlavní styk lidí se psy. Sám se natáčel při tom, když ho jeho pes olizoval na přirození.

„To se stalo tak dvakrát, třikrát, čtyřikrát...,“ uvedl při výslechu.

Znalecké posudky potvrdily, že muž netrpí žádnou deviací. K fotografování a osahávání dcery se přiznal a obhájce se státní zástupkyní soudu navrhli dohodu o vině a trestu.



Prst mi tam nejspíš zajel omylem, řekl obžalovaný

Muž však odmítl, že dceru i znásilnil, proto se soud nakonec konal.



„To jsem prostě neudělal. Je pravda, že s dcerou jsme se společně koupali a navzájem se myli na různých místech po těle, taky jsem jí pudroval na přirození, ale neznásilnil jsem ji,“ opakoval před soudem.



I podle soudu však svou mentálně postiženou dceru znásilnil, když jí prstem zajížděl mezi stydké pysky.

„To se asi stalo, ale rozhodně ne za účelem mého uspokojení. Prst mi tam nejspíš zajel omylem,“ vysvětloval obžalovaný.

Vedle znásilnění dostal trest také za šíření dětské pornografie a zneužití dítěte k její výrobě. Kromě šestiletého trestu ve věznici s ostrahou musí dceři zaplatit sto tisíc korun za nemajetkovou újmu. Rozsudek zatím není pravomocný.