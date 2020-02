Úřady si nedokázaly poradit s odstaveným autem, před pár dny lehlo popelem

„Dne 9. 2. jsme ve 03:04 hodin vyjeli na požár automobilu na 1/17 za obec Čankovice,“ uvedli na svém facebookovém profilu hasiči z Hrochova Týnce a zprávu doprovodili snímky z nočního zásahu.

Podle starostky Čankovic Hany Shejbalové bylo jen otázkou času, než se někdo s odstaveným vrakem takto vypořádá.

„Vůbec mě nepřekvapuje, že auto shořelo. Stalo se terčem vandalů, kteří se k němu chodili bavit. Než celé shořelo, mělo vytlučená všechna okna a bez kapoty bylo zralé na naložení jeřábem,“ řekla starostka nedaleké obce k vraku, ze kterého nenechavci brali vše, co se dalo zpeněžit nebo znovu použít.

Proč auto majitel nechal napospas svému osudu, přestože prohlašoval, že auto nechá odtáhnout, je otázkou.

Podle informací redakce iDNES.cz nejde ani o muže z Prahy, jak původně tvrdil, ale o člověka z blízkého okolí, který neměl na odtah peníze.

Případ však ukázal, jak jsou úřady bezmocné v okamžiku, kdy se někdo rozhodne nerespektovat pravidla hry.

„Nejhorší je, když někdo někde špatně zaparkuje, tak auto má do pár minut odtažené. Tady leželo víc než čtvrt roku. Nikomu to nevadilo,“ napsal pod příspěvek hasičů pisatel pod jménem Martin Velinský.

Odtah zajistila firma, která má na starosti sběr odpadků

Auto nakonec ve středu na své náklady nechalo odtáhnout Ředitelství silnic a dálnic.

„Majitele známe, ale v dnešní džungli si s ním neporadila ani policie, ani krajský úřad - Odbor dopravy a silničního hospodářství. Do posledka to vrak nebyl, měl kola a motor a dle výkladu našich metodiků z generálního ředitelství se o vrak nejednalo. Tedy až do doby, než ho někdo zapálil. Vrak jsme nechali odtáhnout firmou, která pro nás provádí běžnou letní údržbu, v rámci sběru odpadků,“ dala překvapivou odpověď mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Podle starostky Čankovic bylo jen velké štěstí, že se tam od podzimu nikomu nic nestalo. U auta totiž zastavovali mnozí řidiči, aby se přesvědčili, že někdo nepotřebuje pomoc.

„Ve chvíli, kdy tam auto bylo odstaveno a vypadalo v podstatě čerstvě po bouračce, tak tam běžně lidé zastavovali. V tu chvíli podstupovali riziko, že je někdo nabourá,“ uvedla Hana Shejbalová.

Lidé na Facebooku také upozorňují na zbytečný výjezd hasičů. „Určitě lze dohledat majitele vozu a dát mu výjezd hasičů k úhradě, ať už to zapálil kdokoli,“ napsal na zeď hasičů diskutér pod nickem Jan Křivka.