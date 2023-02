Senior zkolaboval na visuté lávce, masáž srdce dostával za jízdy na saních

Zásah komplikovala sněhová bouře, kvůli které nemohl přistát vrtulník.

„Muže jsme museli transportovat z hřebenu na kanadských saních. Na nich ležel pacient a na něm de facto seděl záchranář, který musel i za jízdy provádět srdeční masáž,“ popisuje složitost zásahu dispečer horské služby Jakub Fabián.

Muže v bezvědomí bez srdeční akce a bez dýchání nahlásil dispečink záchranky horské službě kolem 13. hodiny. Ten na místo zároveň ihned vyslal vrtulník letecké záchranky z Olomouce. K pacientovi vyrazili čtyři záchranáři horské služby.

Dispečink záchranky už telefonicky naváděl k asistované neodkladné resuscitaci duchapřítomné turisty.

„Turistům stejně jako zaměstnancům areálu musíme poděkovat. Resuscitaci jsme si okamžitě převzali. Za pomocí automatizovaného externího defibrilátoru, který doporučil jeden výboj, a pokračující komplexní kardiopulmonální resuscitace se nám podařilo u muže obnovit krevní oběh i dýchání,“ popsal zásah na místě, který komplikovala vichřice a vířící sníh, lékař horské služby Štěpán Malec.

Mezitím do areálu Dolní Moravy dorazila záchranářská posádka. Horská služba vyvezla na hřeben dalšího lékaře, který se okamžitě zapojil do záchranné akce s tím, že bude chystat předání pacienta do vrtulníku.

Vrtulník nemohl přistát

Jenže počasí bylo natolik nepříznivé, že vrtulník nemohl přistát. Záchranáři se proto po společné konzultaci rozhodli muže dostat do vozu záchranky pod kopcem na kanadských saních připojených za sněžným skútrem. Pacient měl nasazenou kyslíkovou masku a jeden horský záchranář mu za jízdy prováděl srdeční masáž.

„Jednalo se o velmi složitou situaci a velmi raritní záchranářský postup, ke kterému nás donutily klimatické podmínky. Provádět srdeční masáž na jedoucích kanadských saních je velmi obtížné,“ říká zasahující záchranář Filip Tomanec.

Muž byl s obnovenými životními funkcemi předán zdravotnickým záchranářům v kritickém stavu. V sanitce zdravotníci pokračovali v záchranné činnosti, natočili muži EKG a prováděli další medikaci. Následoval jeho převoz do nemocnice v Ústí nad Orlicí.

„Vyzdvihl bych záchrannou práci obsluhy lávky, kteří se ihned zapojili a snažili se muže oživit. Zkolabovaného muže se snažilo zachránit osm lidí, velký dík všem, od záchranářů vím, že se muž dostal do nemocnice včas,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který zrovna kolem projížděl na lyžích a byl tak přímým svědkem celé události.