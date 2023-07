Kunětická hora láká na ozvučené expozice a nové prohlídkové okruhy

Praktické informace Jak se tam dostat:

Do podhradí Kunětické hory se dostanete pohodlně autem, zaparkovat jde pod hradem a krátkým stoupáním se dostanete přímo na Kunětickou horu. Využít můžete také MHD – z Pardubic sem zajíždí linka číslo 16. Otevírací doba:

O prázdninách:

úterý–neděle 9.30–17.30

první prohlídka 9.30

poslední prohlídka 17.00 Vstupné (základní okruh): Dospělý 160 Kč

Senioři, mládež a ZTP 130 Kč

Děti od 6 let 50 Kč

Děti do 5 let zdarma Kontakt:

tel.: 466 415 428, 725 507 500

e-mail: kunetickahora@npu.cz Měli byste vědět:

Na Kunětickou horu pravidelně zajíždí festival Hrady CZ, který vstoupil už do osmnáctého ročníku. Program všech zastávek, dle slov organizátorů nejsilnější v historii festivalu, je letos zcela identický. „Po letech omezování chceme fanouškům festivalu dopřát Hrady CZ opět ve velkém stylu – se dvěma pódii, větším množstvím účinkujících, a hlavně se špičkou hudební scény. To vše doplněné unikátním doprovodným programem pro celou rodinu nabízejícím možnost navštívit památky. S Hrady CZ prožijete prázdninové víkendy naplno,“ uvedli organizátoři Michal Šesták a Viktor Souček. Festival se již tradičně odehraje na louce pod Kunětickou horou. Program naleznete na webových stránkách festivalu.