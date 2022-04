Na Pardubicku někdo ukradl světelný poutač ve tvaru zmrzlinového kornoutu

Podle provozovatelky stánku Markéty Horké poutač zmizel buď v pondělí, nebo v úterý.

„K jeho odcizení však nebylo potřeba mít nějakou extra sílu. Kornout je dutý, váží do pěti kilo a měří zhruba metr padesát,“ říká Horká s tím, že jde o specifický světelný panel, který je zapotřebí zapojit do elektřiny.

Horká zároveň prosí případné svědky krádeže, aby ji informovali na e-mailové adrese makca.horka@seznam.cz.

„Nedokážu si představit, že by si to přivlastnil nějaký jiný zmrzlinář. Kornout by se mohl případně objevit i na prodej na některém z internetových bazarů a zmizet někam daleko, protože v okolí jej každý pozná,“ uvažuje Horká.

Cena poutače se pohybuje okolo sedmi tisíc korun, majitelka už krádež nahlásila policii.