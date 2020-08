9 dní, 17 stanovišť, 50 klubů. Pardubice hostí oblíbený park plný sportu

V roce 2016 vše začalo olympijským parkem. Během her v Riu dorazily k soutoku Labe a Chrudimky sportovat takové davy lidí, že pořadatelé akce došli k závěru: velký potenciál se nesmí nechat ležet.

I proto udělali maximum, aby si hlavně děti mohly v parku Na Špici zasportovat i popáté v řadě. A to bez ohledu na současné problémy s novým koronavirem, který likviduje podobné akce po desítkách.

„Letos v březnu jsme s velkým napětím očekávali, jak se situace kolem koronaviru bude vyvíjet, ale navrhli spoustu variant. Odmítali jsme si připustit, že by se akce nekonala, i když jednu dobu to i v případě našeho sportovního parku na to vypadalo. Na přelomu května a června, když se postupně začalo s uvolňováním opatření, jsme byli připraveni na všechny varianty,“ uvedl manažer Sportovního parku Pavel Stara.

On i jeho kolegové se pokusili uspořádat akci v maximální možné míře. Přesto některé věci musely z programu zmizet. Například masové běhy nebo většina doprovodných událostí.

„Letošní park bude bez kultury, chceme předejít větší kumulaci lidí a pódium vůbec stavět nebudeme. Nebude se konat ani oblíbený běh Barvám neutečeš, pořadatelé akce počítají se zastávkou v Pardubicích příští rok,“ řekl Pavel Stara.

Za zdolané sportovní disciplíny diplom

Každý návštěvník parku si může pořídit hrací kartu, sbírat body a za zdolání 12 sportovních disciplín dostane diplom, za 16 absolvovaných stanovišť obdrží i medaili. Karta stojí 80 korun. Vstup do parku je jinak zcela zdarma.

„Karta je v prodeji v pardubickém infocentru, lidé ji zakoupí také na místě přímo na našich pokladnách po celých devět dnů, kdy se Na Špici bude sportovat. Ve výrobě jsou tisíce diplomů a medailí a věříme, že je všechny malým sportovcům rozdáme,“ uvedla mluvčí akce Alexandra Tušlová.

Kromě sportování na stanovištích se návštěvníci mohou zapojit v sobotu 8. srpna do hry Zažij město, které připravují Služby města Pardubice.

„Pro letošní 5. ročník jsme si připravili veselou letní školu, kde otestujeme znalosti malých i velkých. Za úspěšné splnění úkolů si na památku lidé odnesou odměnu a fotku z fotobedny. Ve spolupráci s pardubickým Centrem Kosatec si zájemci mohou vyzkoušet hmatové a sluchové pexeso,“ nastínil místopředseda představenstva akciové společnosti Služby města Pardubic Aleš Kopecký.

V neděli 9. srpna se koná překážkový závod pro děti a dospělé. Univerzita Pardubice bude po celou dobu akce provozovat Scient point. Novinkou je v parku Freestyle zóna s rampou, půjčovnou BMX kol a koloběžek.

V sobotu 15. srpna se uskuteční i závod o titul mistra ČR ve freestyle BMX. „Zóna bude po celou dobu sportovního parku k dispozici dětem a veřejnosti. Lidé se mohou těšit na rampu, jízdu zručnosti, půjčovnu BMX kol a koloběžek včetně chráničů a helem. Každý si tak bude moci zdarma vyzkoušet letní extrémní sporty na místě,“ přiblížil novinku sportovního parku Jan Valenta, který bude mít freestylovou část areálu na starost.

Každý den přednášky nebo filmy

Další variantou je návštěva přednášek a filmů, a to od pondělí až do pátku. „Park letos obohatí celkem deset přednášek a pět filmů. Zaměříme se v nich na příběhy lidí, kteří prošli těžkou životní zkouškou,“ řekl za pořadatele Jan Kalát.

Poslední den konání sportovního parku se poběží závod Foxconn RUN, který má charitativní podtext. „Pro běžce připravíme pětikilometrovou trať naším parkem, závod je tedy vhodný pro všechny věkové kategorie. Běh je omezen hranicí tisíc běžců a my budeme rádi, pokud budou startovní balíčky našeho charitativního závodu vyprodány do posledního,“ sdělila Tušlová.

Veškeré informace lidé najdou na webu akce. Sportovat se bude na všech 17 stanovištích vždy od 9 do 18 hodin.