Sportovní park v Pardubicích bude bez hromadných běhů a koncertů

Hudební festivaly letos v létě nebudou. Ruší se i další přehlídky a masové akce.



Jedna se však bude v regionu přece jen konat. Pořadatelé už chystají oblíbený Sportovní park Pardubice. Jeho cíl je od roku 2016, kdy se konal první ročník, stále stejný - přivést ke sportu co nejvíce dětí.

„Cítili jsme velký tlak, aby se akce konala. Přece jen po dlouhé karanténě rodičům dětí už docházejí nápady, a tak je jasné, že takovouhle akci rádi přivítají. Tím, že vše pořádáme venku na čerstvém vzduchu, navíc na velkém prostranství, tak bychom měli zvládnout všechna hygienická opatření,“ uvedl manažer velké sportovní akce Pavel Stara.

Ovšem ani jeho týmu se problémy kvůli pandemii nevyhnuly. Ještě před pár týdny to nevypadalo, že by se tak velká událost, navíc postavená především na dětských účastnících, vůbec mohla konat.

„Náš projekt se na více než tři měsíce zcela zastavil, ale všichni v týmu jsme věřili, že koronavirová epidemie letošní sportovní akci nezastaví úplně. Byli jsme v přípravách poměrně daleko, a tak nyní, kdy se opatření rozvolňují, park přizpůsobujeme podmínkám hygieniků,“ uvedl Pavel Stara s tím, že od konce června bude možné oficiálně pořádat akce do tisíce účastníků, takže kapacitní problém by být neměl.

„Každé stanoviště má nějakou propustnost, takže se počet lidí bude regulovat přirozeně. I v minulých letech, když lidé viděli, že je plno, tak se šli projít a stavili se později,“ řekl Pavel Stara.

Na druhou stranu je jasné, že pořadatelé si nemohou dovolit žádný průšvih, a tak budou dbát na to, aby vše proběhlo bezpečně. „Pracujeme na rozmístění stanovišť, nabrali jsme dobrovolníky a ladíme podrobnosti v programu, ale vše zveřejníme po definitivním rozhodnutí města a kraje coby institucionálních partnerů projektu a hlavně po schůzce s hygienikem,“ uvedl manažer a dodal, že jeho tým je připraven respektovat všechna nařízení vlády.

Přesto drobné úpravy oblíbenou akci neminou. Podle mluvčí města Alexandry Tušlové se nebudou moci konat dva masové běhy a také vypadnou koncerty. „Jinak by vše mělo fungovat od 8. do 16. srpna v parku Na Špici, tak jak jsou lidé zvyklí,“ uvedla.

Už v těchto dnech si pak lidé mohou začít pořizovat hrací karty, na kterých děti mohou sledovat své výsledky na jednotlivých stanovištích. Jako první si důležitou pomůcku mohou sehnat rodiče pardubických dětí, které ve městě navštěvují školky či školy. „Rodiče si mohou po celý červen objednat až čtyři dotované hrací karty, díky nimž mohou děti sportovat celých devět dnů na 17 stanovištích ve Sportovním parku Pardubice 2020, přes jednoduchý formulář po internetu,“ doplnila Tušlová.

Právě kvůli koronavirové epidemii bude možné dotované karty kupovat i přes internet. „Karty objednáte kliknutím na odkaz, vyplníte jméno a příjmení žáka a e-mailovou adresu dítěte, případně rodičů, zadáte počet objednávaných hracích karet a uvedete název školy či školky. Do půl minuty jsou karty objednané a potvrzení poslané na uvedený e-mail,“ popsal postup druhý z manažerů projektu Petr Mazánek.

Loni pořadatelé předali do škol a školek více než pět tisíc městem dotovaných karet. „Podmínky pro jejich nákup zůstávají stejné jako v předchozích letech – nabídka platí pro všechny námi zřizovaná školská zařízení a každé dítě a zaměstnanec mateřinky či základní školy má nárok na čtyři dotované karty za zvýhodněnou cenu 30 korun oproti běžné ceně 80 korun,“ řekl náměstek Jakub Rychtecký s tím, že jinak je do parku vstup zdarma. V minulých letech vždy do parku přišlo mnoho desítek tisíc lidí.