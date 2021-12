Kojence upustila a pak s ním třásla, tvrdí spis. Matka to u soudu popírá

Podle spisu se kojenec udeřil při pádu hlavou o zem, matka jej rychle zvedla za ruku a nohu, pak chytila okolo hrudníku a ve vzduchu s ním zatřásla tak, že se mu nezajištěná hlava pohybovala zepředu dozadu (tzv. shaken baby syndrom). Tím mu způsobila krvácení do sítnice obou očí, krvácení do mozku, zlomeninu pravé ruky a pravé nohy.

„Vůbec nic z toho se nestalo, dítě mi nespadlo,“ tvrdila však u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové obžalovaná.

Ovšem v přípravném řízení uvedla úplně něco jiného. „Po krmení jsem si dítě dala odříhnout na rameno, ale sesunulo se mi, spadlo levým bokem na zem, já se ještě snažila nohou pád zmírnit. Pak jsem dítě rychle zvedla a jelikož se mi zdálo, že se dusí, dvakrát jsem s ním zatřásla,“ stálo v její tehdejší výpovědi.

Na dotaz soudkyně, proč takto původně vypovídala, žena odpověděla, že dítěti ten den dala na zadek a měla strach, že zranění plynou z toho.

„Po krmení dítě neustále brečelo, tak mi ruply nervy. Ale neměla jsem to tak říkat. Můžete si to teď brát tak, že se to stalo, ale nestalo,“ vypovídala.

Zadrželi i partnera, před soudem jen svědčí

Spolu s jednačtyřicetiletou ženou byl po události zadržen i její o pár let mladší partner, který u soudu vypovídal jako svědek.

„Když nás zadržela kriminálka, myslel jsem si, že je to legrace nějakých mých kamarádů k narození synka, protože já mám hodně známých na vysokých pozicích,“ říkal.

„Pak, když mi řekli, že můj syn leží s proraženou lebkou a zlomeninami všech končetin v nemocnici, došlo mi, že to legrace není. Postupem času jsem ale přišel na to, že partnerce to dítě spadnout nemohlo,“ hájil ženu.

Dítě prý společně dali spát po krmení a koupání, v noci ale zvracelo, tak jej následující den brzy ráno odvezli do nemocnice ve Svitavách, odkud bylo následně převezeno do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde bojovalo o život.

„Zjevně viditelné zranění dítě po příjezdu k nám nemělo, bylo jen pobledlé a spavé. Provedli jsme sérii vyšetření, lumbální punkci a v mozkomíšním moku byla krev, rozhodli jsme se tedy pro převoz,“ uvedla lékařka, která ten den měla službu ve svitavské nemocnici.

Partneři tvrdí, že zranění mohlo vyplynout z předčasného porodu. Dítě se narodilo zhruba o tři týdny dřív. „A někdo nám mohl něco zatajit,“ řekli.

Dnes roční dítě žije u sestry obžalované a matka jej navštěvuje s babičkou. Soud bude pokračovat následující dny.