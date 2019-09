Retroměstečko oživí tank Stuart, polský bigos i plavení techniky v Labi

Retroměstečko 2019 Akce se koná v sobotu a v neděli v Masarykových kasárnách. Sobota 14. září - program od 9 do 18 hodin, uzavření kasáren v 22 hodin. Neděle 15. září - program od 9 do 16.30 hodin, uzavření kasáren v 19 hodin.

Na co láká program: Hasičský záchranný sbor ČR a Intergovaný záchranný systém, sbory dobrovolných hasičů, hasičská a záchranářská technika od historických koněk a parních strojů po současnost, Policie ČR, Cizinecká policie ČR: odstřelovač, pyrotechnik, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Armáda ČR, speciální technika (SVOS, Explosia), ukázky jízdní policie, služební kynologie, prezentace vojenského muzea Králíky, kluby vojenské historie, veteránské vozy a motocykly, retro závodní stáj včetně ukázek pilotáže a driftu, těžká pásová a kolová technika, komentovaný provoz v tankové aréně. Více na retromestecko.cz.