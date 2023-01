Pryč s normalizačním retrem, z důležité pardubické třídy bude moderní bulvár

Každý, kdo do Pardubic přijede poprvé v životě vlakem nebo autobusem, vidí z města jako první Palackého třídu. A pohled to není pěkný.

Kdo si vyloženě nepotrpí na normalizační retro a mix různých přívěsků na něj, tak se dobře na ulici cítit nemůže. Politici jsou si dluhu vůči tepně vědomi. A tlačí vpřed obrovský projekt za stovky milionů, na jehož konci by měl být v Pardubicích nový moderní bulvár.

„Důležitá třída Pardubic, která aktuálně slouží jako průchozí spojka od nádraží do centra města, by se v nejbližších letech konečně mohla stát atraktivním místem pro trávení volného času i podnikání,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Politici by tak ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku chtěli vybrat projektanta, který se do díla pustí. V rámci jeho návrhu by měla být i etapizace rekonstrukce.

„Díky týmu architektů a zapojení veřejnosti máme od roku 2018 zmapován a k proměně navržen úsek Palackého třídy. Výsledek je velmi povedený a já věřím, že se Palackého třída stane dalším z příjemných míst k zastavení a odpočinku,“ uvedl Jan Nadrchal.

Navrhovaná podoba ulice by měla podle radních naplňovat potřeby obyvatel pro další desetiletí. „Jen na pořízení dokumentace má město vyčleněno šest milionů korun,“ řekl náměstek pro dopravu Jan Hrabal z ANO.

Studie už v minulých letech vznikla pro celou Palackého třídu, která začíná na okružní křižovatce u prodejny Lidl a končí až na křižovatce s Masarykovým náměstím a třídou Míru.

„Projektování navazující dokumentace se zaměří pouze na východní část, a to od křižovatky s ulicí Hlaváčovou po křižovatku s Masarykovým náměstím a třídou Míru,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Jiří Zubák.

Nadchod i kostka zůstanou zachovány

Politici během posledních let zvažovali, že by z ulice odstranili nadchod do Paláce Pardubice i na něj přilepenou skleněnou kostku. „Vzhledem k majetkoprávním vztahům a úspoře nákladů projekt počítá se zachováním zmíněných objektů. Těžištěm projektu bude ale i nadále kompletní obnova komunikací, chodníků a zeleně. Ulice by měla reagovat i na plánovaný rozvoj na své severní straně a celkově by měla na severní straně nabídnout více prostoru pro pěší a zeleň,“ dodal náměstek Hrabal k prostoru, na kterém stávala kdysi továrna Prokop.

Navrhované uspořádání ulice se významně neliší od současného stavu v základních parametrech, jako jsou šířka vozovky nebo šířka chodníků. Liší se v detailech uspořádání jednotlivých částí jako rozmístění a řešení zeleně, podoby chodníků, uspořádání přechodů pro chodce, křižovatek, prostoru zastávek MHD, doplnění infrastruktury pro cyklisty a vedení inženýrských sítí.

Asi největší změnou by měla projít veřejná prostranství ve východní části ulice. Úpravy se týkají nejen samotného uličního profilu Palackého třídy, ale zahrnují i navazující prostory v místech napojení ulic Havlíčkovy, Jungmannovy, Macanovy nebo prostoru před Pardubickým pivovarem.

„Hlavním cílem je vytvořit podmínky pro rozvoj zeleně a vznik nových aktivit. Změna je postavena na propojené paletě nových funkčních prostorů, které sjednotí současný fragmentovaný a nevyužívaný prostor a přemění jej na atraktivní pobytovou destinaci,“ uvedl Martin Ptáček, manažer projektu z odboru dopravy.

Studie vznikla díky práci týmu architektů a dopravních expertů, participovala na ní ale i veřejnost. Město od lidí získalo na 1 500 vyplněných dotazníků. A právě obyvatelé města dostanou možnost vyjádřit se k některým z dílčích částí rekonstrukce ještě jednou.

„Samotný návrh bychom chtěli veřejnosti znovu připomenout jednak formou panelů, které budou vystaveny přímo na Palackého třídě, a také prostřednictvím webových stránek. Budeme rádi, když lidé znovu využijí možnost se do návrhu zapojit, a to do 10. února na webu města,“ dodal Hrabal.